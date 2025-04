Estados Unidos emite alerta a beneficiarios del Seguro Social: podrían suspender cuentas por incumplir este requisito

Quienes no actualicen su información personal podrán enfrentar la suspensión temporal o definitiva de sus pagos mensuales | Foto: Getty Images/iStockphoto

En los últimos días, la entidad alertó que quienes no actualicen su información personal o financiera en los tiempos estipulados podrían enfrentar la suspensión temporal o definitiva de sus pagos mensuales.

La alerta fue dada luego de detectar un número creciente de casos en los que los beneficiarios no habían notificado cambios esenciales en sus condiciones de vida, como ingresos, estado civil, lugar de residencia o situación migratoria, especialmente en el caso de los extranjeros que reciben pagos fuera del territorio estadounidense.

El requisito clave que ha encendido las alarmas está relacionado con la obligación de los beneficiarios de proporcionar información actualizada y veraz a la SSA . En particular, aquellos que reciben beneficios por discapacidad (SSDI) o por ingresos suplementarios (SSI) deben reportar cualquier cambio en su situación económica, ya que estos beneficios están sujetos a límites estrictos de ingresos y recursos.

La no notificación de estos cambios podría interpretarse como una violación a las normas del programa y dar pie a investigaciones por fraude, lo que derivaría no solo en la suspensión de pagos, sino en sanciones legales. Por lo que el llamado no solo está dirigido a ciudadanos estadounidenses, sino también a personas que residen en el extranjero y que reciben mensualmente transferencias del Seguro Social.