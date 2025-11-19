Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos está desarrollando un humanoide militar que promete revolucionar la industria bélica. Así es el diseño

El robot mide 1,75 metros y puede alzar hasta 20 kilogramos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
19 de noviembre de 2025, 4:21 p. m.
x
El robot se caracteriza por la versatilidad en sus movimientos. | Foto: Foundation

Una empresa estadounidense con sede en San Francisco, California, ha desarrollado un prototipo de robot soldado capaz de hacer diferentes tareas logísticas en el campo de batalla, en una carrera tecnológica que están disputando las potencias a nivel mundial.

Contexto: “Un robot por delincuente”: la polémica propuesta de Elon Musk con la que promete acabar con los robos

Se trata de la compañía Foundation, que ha fabricado el humanoide conocido como ‘Phantom MK1′, con un diseño futurista basado en el universo de Star Wars y que posiblemente marque una nueva etapa entre la Inteligencia Artificial y la maquinaria bélica.

La prioridad inicial del Phantom MK-1 está en el uso militar, diferenciándolo de otros robots concebidos principalmente para entornos civiles o empresariales, e incluso de uso cotidiano.

¿Cuáles son las características del Phamtom MK-1?

El robot mide 1,75 metros, pesa unos 80 kilos, puede cargar hasta 20 kilos de manera autónoma, siendo práctico en este rubro, pero también totalmente controlable por el humano a cargo.

Por ahora, camina a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Utiliza “actuadores cicloidales de accionamiento inverso para proporcionar un par elevado manteniendo la flexibilidad, lo que contribuye tanto al consumo de energía como a la seguridad en la interacción con el usuario”, indica el portal Humanoid Guide.

El robot ostenta una mano mecánica con guantes, que Foundation planea sustituir por hardware más avanzado en futuras versiones. La IA asumirá tareas como el seguimiento de trayectorias o los cálculos de movimiento del robot.

x
El androide promete dar un uso revolucionario en la industria militar. | Foto: Foundation

Cada articulación puede ejercer hasta unos 160 newton-metro de fuerza, similar a la que genera un brazo humano levantando unos 16 kg a 1 m de distancia, reporta La Razón.

Contexto: Desastrosa presentación del primer robot humanoide ruso: se rompió en varias piezas

El Phantom MK-1 se basa principalmente en cámaras y no en sensores LiDAR, de uso frecuente en otros modelos. Se redujo el número de sensores y cables del robot para simplificar la integración de datos y mejorar la fiabilidad.

x
El robot ha sido optimizado para uso bélico. | Foto: Foundation

La parte superior del robot integra unidades de cómputo, cámaras, baterías y sensores avanzados, mientras que la inferior se encarga de la movilidad y estabilidad.

El modelo costaría alrededor de 100.000 dólares la unidad, y no se descarta su adaptación para uso industrial.

Lo que dice el CEO de Fundation

Sankaet Pathak aseguró en medios locales que “el futuro de la guerra son los videojuegos de la vida real”. De este modo, la compañía plantea incorporar robots humanoides en tareas de defensa y seguridad.

Contexto: El video de Elon Musk bailando con un robot de Tesla mientras se perfila como el primer trillonario del mundo

Según Pathak, el propósito es que actúe como unidad terrestre de primera línea, concentrado en tareas de reconocimiento y desactivación de explosivos, lo que puede disminuir la exposición de los soldados humanos a misiones peligrosas.

Aquí está una de sus principales características: el androide está equipado para funcionar en ambientes hostiles, siendo “más rápido, más fuerte y armado para ser más letal” y capaz de soportar las exigencias físicas del combate.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz habló de “respeto” en Selección Colombia: lección de humildad con Néstor Lorenzo

2. “No es como lo pintan”: colombiana cuenta la realidad de trabajar en España y sorprende a muchos

3. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

4. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

5. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosRobottecnologíamilitar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.