Estas son las razones por las que EE.UU. podría suspender los pagos del Seguro Social en mayo

¿En qué casos pueden suspender el pago del Seguro Social?

Otro motivo común para la suspensión de los pagos es cuando el beneficiario se ausenta del país por más de 30 días consecutivos. De acuerdo con el folleto oficial Your Payments While You Are Outside the United States (Publicación SSA No. 05-10137), los ciudadanos que no son estadounidenses y se encontrarán fuera de EE.UU. por más de un mes podrían perder sus pagos si el país al que viajan no tiene un acuerdo internacional de beneficios con el gobierno de Estados Unidos.