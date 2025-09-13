Ex zar antidrogas de EE. UU. habló sobre posible descertificación y envió preocupante predicción: “Sería devastador para Colombia”

Colombia se encuentra a la espera de la decisión que tome la Casa Blanca, en cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a otras agencias federales, sobre si será descertificada en la lucha contra las drogas o si habrá una nueva oportunidad para mejorar los números esperados por Estados Unidos.

Un hombre conocedor del caso y de la constante batalla contra el narcotráfico en Colombia durante la administración del expresidente George W. Bush, John Walters, conversó con SEMANA y dio su punto de vista sobre las posibles consecuencias que podría enfrentar nuestro país en caso de una decisión tan trascendental para el futuro de la lucha contra las mafias en nuestro país.

Walters fue catalogado como el zar antidrogas de la Casa Blanca bajo la administración de Bush, en el liderazgo de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. El exfuncionario conoce muy bien Colombia y visitó varias veces nuestro país bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

John P. Walters | Foto: Foto: Suministrada

Walters también fue jefe de gabinete del Departamento de Educación de los Estados Unidos durante la administración Reagan y hoy es presidente y director ejecutivo del Hudson Institute, un prestigioso centro de investigación en los Estados Unidos.

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que Estados Unidos retire la certificación a Colombia en la lucha contra las drogas?

John Walters (J. W.): Creo que es una posibilidad real. Lamentablemente, pienso que las circunstancias han llegado a un punto en el que la ley de Estados Unidos exige que la administración, el presidente y el Departamento de Estado digan la verdad sobre si un país está cooperando plenamente o no.

Desafortunadamente, después de mi gran experiencia con los líderes de su gobierno, cuando yo estaba en la administración de Bush, y antes con el padre del presidente Bush, creo que el presidente actual de Colombia y su liderazgo han causado un desastre para el país.

Eso ha creado una situación terrible para la seguridad de Colombia, que inevitablemente se desborda hacia Estados Unidos y otros países. Es una situación gravísima. La explosión en la producción no tiene precedentes.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AP / Presidencia

Revisé las cifras de la ONU y son casi diez veces superiores al punto más bajo registrado después de que dejé el cargo. Y esto es un veneno, un veneno que envenena a Colombia, que mata y envenena a personas en todo el mundo.

SEMANA: ¿De qué manera una eventual descertificación afectaría la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Bogotá y Washington, considerando los vínculos históricos entre ambas naciones?

J. W.: No está claro cómo se implementaría la descertificación. Como sabrán, la ley permite que la cooperación antinarcóticos continúe. Obviamente podría haber cooperación de inteligencia, ya que otras fuerzas del orden la apoyan.

Cuando trabajé con Colombia, las extradiciones eran una forma común de sacar a personas peligrosas que habían cometido delitos tanto en Estados Unidos como en Colombia.

También puede haber cierta flexibilidad por parte del presidente de Estados Unidos en cómo continúa fluyendo la ayuda, como medida de lo que conviene a Estados Unidos y Colombia.

Pero creo que la descertificación generalmente significa una declaración clara de que Estados Unidos dice la verdad: que un líder de un país aliado, como todos estos países, está fallando en tomarse en serio el problema de las drogas por su propio bien y está perjudicando a Estados Unidos. Así que es un esfuerzo para intentar encaminar las cosas y hay cierta flexibilidad en cómo se aplica para lograr ese objetivo.

El expresidente estadounidense George W. Bush y su candidato para la política de drogas, John P. Walters. | Foto: AFP

SEMANA: Usted conoció la estrategia antinarcóticos pasada de Colombia. ¿Cree que fue efectiva? ¿Cómo se diferencia de la actual?

J. W.: Bueno, fue efectiva, era el modelo de lo que se podía hacer, es decir, estuve en Colombia antes, durante la administración del presidente George W. Bush, y trabajé en Colombia.

También fui director de política antidrogas durante la administración de George Bush. El liderazgo de Colombia en ese momento era serio, persiguió a las organizaciones criminales; como dije, las extradiciones formaban parte de eso.

Colombia se convirtió, creo, en la economía de más rápido crecimiento de Latinoamérica durante ese período. Después de que se iniciara el progreso, yo fui el primer director de política antidrogas del zar antidrogas.

Visité Medellín y Cali durante mi mandato, eso siempre había estado prohibido para alguien en ese puesto, creo que la gente de Colombia, según las encuestas y su comportamiento, se sentía más segura, tenía un futuro más prometedor, me duele mucho ver el sufrimiento y la destrucción que están causando estos carteles de la droga, y cómo se extiende a Venezuela y a otros países.

El presidente colombiano Álvaro Uribe (izq.), el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood (centro), y el zar antidrogas estadounidense, John P. Walters, en Bogotá. | Foto: AFP

Es una amenaza terrible y multifacética que, lamentablemente, tiene su origen en el producto colombiano.

Creo que parte de esto es ideológico, por lo que veo, y este falso argumento de que vamos a tener paz sin enfrentarnos a los peligrosos carteles, las peligrosas bandas de narcotraficantes y los peligrosos terroristas que dirigen esas bandas.

Entonces, sé que a nadie le gusta la violencia, pero, ya sabes, si tu amenaza es usar la violencia, necesitas y quieres y no puedes, no puedes amarlos hasta que existan, simplemente necesitas crear consecuencias para la violencia.

SEMANA: Si Colombia se aleja de la estrategia tradicional contra las drogas, ¿qué impacto tendría en la política de Estados Unidos hacia América Latina y, sobre todo, en la cooperación regional contra el narcotráfico?

J. W.: Creo que es todo un misterio. Desde 2010 o 2011 se ha visto un deterioro espantoso en Colombia. Lo mismo ocurrió en México, cuando trabajaba con Colombia, también colaboraba con el presidente Calderón en México.

Había avances en seguridad, incluso cooperación entre México y Colombia, pero luego las cosas empeoraron en México y hoy luchan por recuperar el control de su país.

Es una situación difícil, ningún país quiere injerencia extranjera porque afecta su soberanía, por eso los programas más exitosos de EE. UU. funcionaron con el liderazgo de Colombia, México y otros países andinos y centroamericanos, brindándoles herramientas para enfrentar a los narcos y terroristas violentos.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, el director de la ONDCP, John Walters, y la administradora de la DEA, Karen P. Tandy, escuchan un discurso del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos (fuera de plano), durante una ceremonia celebrada el 8 de noviembre de 2007. | Foto: AFP

Lo mejor es cooperar; el peligro es que haya hostilidad a la cooperación y, además, corrupción. Los narcotraficantes que usan dinero o violencia para imponer su voluntad, deben ser detenidos.

Es necesario un esfuerzo conjunto. Estados Unidos puede aportar recursos, pero el liderazgo debe provenir de Colombia y de sus gobernantes, que tienen que responder a su pueblo.

SEMANA: ¿Cree usted que una eventual descertificación afectaría directamente al propio gobierno de Estados Unidos?

J. W.: No lo creo. El tráfico ya está en niveles horrendos, mucho peores que cuando yo estaba en el cargo. Esta medida sería un intento de corregir el rumbo.

Mi preocupación, aunque no sé si ocurrirá, es que la descertificación pueda tener repercusiones en el comercio. Durante mi gestión trabajamos arduamente para establecer un tratado de libre comercio con Colombia, reduciendo aranceles a productos clave como las flores. Si se llega a usar el comercio como sanción, sería devastador para Colombia, mucho más que para Estados Unidos.

SEMANA: Finalmente, señor Walters, en el contexto actual, ¿qué consejo le daría al presidente Petro si lo tuviera enfrente?

J. W.: Creo que lo esencial no es complicado. El problema es que muchos se dejan atrapar por la ideología, quieren que el mundo sea como ellos quieren que sea y no aceptan la realidad.

Hay que llevar a la justicia a los narcoterroristas, muchos de ellos son extremadamente violentos. Se necesitan fuerzas de seguridad y cuerpos policiales profesionales, preparados para enfrentar esa amenaza y proteger a la población.

Esto ya se hizo antes. Las lecciones del gobierno de Uribe son las más exitosas de la historia del control de drogas en cualquier lugar del mundo, Colombia ya vivió esa experiencia relativamente reciente.

John P. Walters, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE. UU., habla durante la ceremonia de donación de un hangar a la Policía Antinarcóticos colombiana, en la base aérea de Guaymaral, cerca de Bogotá, el 9 de noviembre de 2005. | Foto: AFP

Es cierto que hoy el expresidente enfrenta problemas legales, pero se le podría consultar qué hacer ahora. Es un paso político enorme para el actual presidente, pero la amenaza para Colombia y para la alianza con Estados Unidos es real y urgente.