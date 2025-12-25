Estados Unidos

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

Las autoridades climáticas de Estados Unidos han reportado sobre la peor tormenta en meses.

Redacción Mundo
25 de diciembre de 2025, 11:04 p. m.
Las tormentas han azotado California en EE. UU.
Las tormentas han azotado California en EE. UU. Foto: Getty Images

Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el sur de California y se pronostican más aguaceros para este jueves durante el paso de una de las peores tormentas navideñas en la región, donde las autoridades alertan de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios.

Impulsada por un río atmosférico conocido como “Expreso Piña”, que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

“Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves”, incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

Advirtió que hay un “riesgo moderado” de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California desde el jueves hasta la mañana del viernes y que “son posibles numerosas inundaciones repentinas”, con riesgo de arrastre de escombros, especialmente en zonas donde los incendios forestales han destruido la vegetación y debilitado los suelos.

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Angeles.

El miércoles se registraron lluvias intensas, de hasta 25,4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y flujos de escombros.

Navidad blanca en Estados Unidos: estas ciudades podrían ver nieve el 25 de diciembre, según NOAA

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego que fue abatido por la caída de un árbol.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la AFP que trabajan este jueves para desviar el agua de las inundaciones.

Este es el recorrido de Erin que proyectan los meteorólogos
Hay riesgo de inundaciones y escombros. Foto: Getty Images

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas “a salir de sus viviendas” o que quedaron “varadas en sus vehículos”, indicó su portavoz, Christopher Prater.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

“Las inundaciones podrían incluir flujos de escombros en o cerca de áreas quemadas recientemente”, agregó el boletín del NWS.

Con información de AFP.

