Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, y el principal, funcionarios de vacunas y productos biológicos de la agencia, Vinay Prasad, tienen como objetivo levantar las protecciones de privacidad en torno a ciertos datos sobre las vacunas Covid-19 y sus consecuencias sobre las mujeres embarazadas.

Investigaciones sobre consecuencias en embarazadas

El Wall Street Journal reporta que funcionarios de la salud de Estados Unidos han comenzado a recopilar información sobre posibles efectos adversos de la vacuna contra el Covid-19 en mujeres embarazadas.

Esta medida busca examinar de manera más detallada los casos que podrían estar vinculados a complicaciones durante el embarazo, aunque hasta ahora no se han establecido conclusiones definitivas sobre la causalidad.

Según el WSJ, la FDA trabaja en flexibilizar las normas de privacidad que limitan la divulgación de información sobre estos reportes.

Esta acción responde a las inquietudes planteadas por varios legisladores, sobre la seguridad de las vacunas en poblaciones vulnerables, lo que incluye a las mujeres embarazadas.

Pese a la incertidumbre que gira sobre el tema, varias organizaciones médicas continúan respaldando la vacunación durante el embarazo, haciendo énfasis en la seguridad que brindan y en su eficacia.

Pero la administración actual destaca la importancia de aumentar la transparencia y garantizar que el público tenga acceso a toda la información disponible, enfoque que ha generado fuertes debates en el ámbito político, sobre todo, en el Partido Republicano.

Polémica sobre el uso de la vacuna contra el COVID-19 durante el embarazo | Foto: Getty Images

La posición de los fabricantes que defienden las vacunas

Los fabricantes de vacunas, como Pfizer y Moderna, han reafirmado la seguridad y eficacia de sus productos, incluso para mujeres embarazadas.

Pfizer, por ejemplo, han señalado que sus estudios muestran que la vacuna es segura para las mujeres embarazadas y que los beneficios de la vacunación superan los riesgos potenciales.

Por su parte, Moderna también ha expresado su compromiso con la transparencia y ha destacado la amplia investigación que respalda la seguridad de su vacuna.

Ambas compañías han instado a las autoridades de salud a considerar la evidencia científica disponible al evaluar las políticas de vacunación, tal y como se informa en el medio en mención.

Aunque las vacunas contra el Covd han sido autorizadas por los organismos de salud pública para su uso en mujeres embarazadas, como sucede en cualquier intervención médica, pueden presentarse efectos secundarios.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los efectos secundarios más comunes que se presentan en las mujeres embarazadas son similares a los observados en la población general: dolor en el sitio de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre y escalofríos, los cuales desaparecen a los pocos días, de acuerdo a lo que se informa en la página web de CDC.

Los reportes sobre posibles complicaciones en embarazadas tras la vacuna COVID han generado atención y debate, pero la evidencia científica disponible continúa respaldando su seguridad y eficacia.