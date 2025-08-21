El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que le ha puesto a varias escuelas públicas del norte de Virginia en un “estatus de alto riesgo”, lo que condiciona liberación de fondos federales.

La razón es que estas instituciones se han negado a ir para atrás con políticas que apoyan a los estudiantes trans o disidentes de género.

Las escuelas implicadas son el circuito público del Condado de Fairfax, y los sistemas escolares de Arlington, Alexandria, Prince William y Loudoun.

Varias escuelas públicas del estado tienen políticas para que estudiantes trans se sientan seguros. | Foto: The Washington Post via Getty Im

El gobierno federal argumenta que las escuelas están violando leyes de derechos civiles al hacer adaptaciones a estudiantes por su identidad de género, más no por su sexo al nacer.

Los distritos deberán pagar sus gastos por adelantado, para luego pedir un reembolso por 50 millones de dólares o más, en cuestión de subvenciones y otros fondos.

La disputa entre el Departamento de Educación y los distritos escolares de Virginia

Linda McMahon, secretaria de Educación, aseguró en un comunicado de prensa que “los estados y distritos escolares no pueden violar abiertamente la ley federal y, al mismo tiempo, recibir fondos federales sin mayor escrutinio”.

“Las divisiones escolares del norte de Virginia que optan por acatar la ideología de género progresista en lugar de la ley federal, deben demostrar ahora que utilizan cada dólar federal con un fin legal”, agregó McMahon.

La actual administración se ha propuesto hacer cambios estructurales en la educación estadounidense. | Foto: Getty Images

En una queja interpuesta por el grupo de derecha American First Legal, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación respondió que las escuelas implicadas están violando el Título lX de las Enmiendas de Educación de 1972.

Dicha enmienda prohíbe la discriminación basada en sexo en los programas educativos que reciben fondos federales.

En esas instituciones de Virginia, se permite a los estudiantes transgéneros usar baños y vestimenta que deseen acorde a su identidad de género, cuestión a refutar por parte de las autoridades federales.

Glen Youngkin, gobernador republicano del estado de Virginia, había emitido un modelo en 2023 en el cual les recomendaba a las escuelas del caso reconocer el sexo legal de los estudiantes, tal como aparece en su certificado de nacimiento.

Incluso, el 15 de agosto era la fecha límite para que dichas instituciones se apartaran de las políticas inclusivas. Sin embargo, la semana pasada anunciaron que la política seguirá vigente, ya que son cruciales para crear un entorno inclusivo y seguro para todos, coherente con la ley estatal y los fallos judiciales anteriores.

Esta disputa se suma a la posición poco inclusiva del Gobierno de Donald Trump, que ya le ha impuesto varias restricciones a las comunidades trans.