Histórico aumento en el precio de la carne: expertos advierten que las hamburguesas nunca volverán a costar lo mismo en EE. UU.

Actualmente, en Estados Unidos se está evidenciando un considerable aumento en el precio de la carne de vaca, alcanzando incluso cifras históricas, e incluso los efectos de esta alza se empezarán a sentir muy pronto en la comida rápida, que es famosa en el país por su bajo costo.

Para el martes de esta semana, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció un nuevo aumento en productos como la carne molida y los filetes de res, ambos logrando ahora costos récord.

“La carne de res es un rubro de alto costo para las cadenas de hamburguesas y, si bien a menudo cubren sus costos o fijan contratos, no pueden absorber precios altos sostenidos indefinidamente”, dijo Sylvain Charlebois, investigadora de políticas alimentarias en la Universidad de Dalhousie, en Canadá, al medio Newsweek.

Los elevados precios se pueden deber a la poca producción y los aranceles de EE. UU. | Foto: Getty Images

“Ya hemos visto aumentos discretos de precios en los menús: hamburguesas más pequeñas al mismo precio o menús combinados con un aumento gradual de un dólar”, agregó.

“Si el precio de la carne al por mayor se mantiene alto el próximo año, esperamos que siga siendo así”, dijo Charlebois.

El aumento en los costos ya ha afectado el bolsillo de las familias estadounidenses. Algunos expertos han manifestado que podría tomar años que los precios de la carne se estabilicen, debido a que el tiempo para reponer el ganado, para responder a la demanda, toma bastante tiempo.

Los efectos ya se han empezado a sentir en el bolsillo de los estadounidenses. | Foto: Getty Images

A los problemas internos de producción de carne, se le suma que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, a países que exportan este producto, afecta de manera directa el mercado.

Es el caso de Brasil, que es el principal exportador de carne para Estados Unidos y sobre el cual recae un impuesto arancelario del 50 %, lo que amenaza a limitar las importaciones y supone una mayor presión sobre los precios de productos de uso diario.

Las cifras que ha publicado la Oficina de Estadísticas Laborales, indican que los precios de la carne molida en el país norteamericano alcanzó los 6,25 dólares, lo que representa un 12,6 % más que enero de este año, y un 14 % más que los datos del 2024.

El aumento de precios podría continuar hasta el próximo año. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Se trata principalmente de la oferta”, explicó Charlebois. “El rebaño de ganado estadounidense es el más pequeño en décadas debido a las sequías en estados ganaderos clave, los altos costos del alimento y la liquidación de ganado por parte de los ganaderos en los últimos años”.

El ganado en Estados Unidos ha presentado una disminución en su producción desde hace años atrás. Las cifras que publica el Departamento de Agricultura (USDA) demuestran que para enero del 2025, el inventario del rebaño de ganado de vacas alcanzó los niveles más bajos desde 1951.