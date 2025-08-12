Suscribirse

Horario escolar 2025-2026 en Nueva York: estas son las fechas clave y los feriados para los estudiantes

Este es el calendario para el nuevo año escolar en Estados Unidos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 12:54 a. m.
Escuela
Los colegios públicos de la ciudad iniciarán clase en septiembre. | Foto: Getty Images

Para el final de las vacaciones de verano, Estados Unidos se prepara para iniciar las clases y retomar la jornada escolar en su normalidad. Por lo tanto, grandes ciudades como Nueva York ya han establecido el horario para esta segunda jornada académica del 2025 y la primera mitad de 2026.

Así las cosas, el Departamento de Educación de la Gran Manzana anunció que las clases para los colegios públicos iniciarán el próximo 4 de septiembre, desde tercer grado de primaria hasta grado 12 de bachillerato. Y este ciclo escolar tendrán finalidad hasta el 26 de junio del 2026.

Estudiantes
Nueva York estableció las fechas donde no habrá clases. | Foto: Getty Images

Además, estableció unas fechas importantes para este nuevo año académico:

Contexto: El horario de verano en Estados Unidos termina antes en este 2025: este será el momento en el que debe ajustar su reloj
  • 17 de septiembre: Se llevarán a cabo reuniones de padres con los maestros para los colegios de primaria y de cursos preescolares.
  • 18 de septiembre: Reuniones de padres y maestros para las escuelas intermedias y de bachillerato.
  • 23 y 24 de septiembre: Se cancelan las clases para las entidades públicas por la celebración de Rosh Hashaná, el nuevo año judío.
  • 25 de septiembre: Conferencias de padres y maestros de los colegios públicos desde sexto grado hasta el curso 12.
  • 2 de octubre: No hay clase por el día de Yom Kippur o Día de la Expiación, el día más sagrado del judaísmo.
  • 4 de octubre: Por la jornada electoral en Nueva York, se suspenden las clases.
  • 11 de noviembre: Los colegios estarán cerrados por el Día de los Veteranos.
  • 27 y 28 de noviembre: Día de Acción de Gracias, por lo que se cancelan las clases.
  • 4 de junio: Día de la Conferencia del Canciller, por lo que los estudiantes no asisten a clases.
El año escolar inicia el 4 de septiembre. | Foto: Adobe Stock

En el calendario también se incluyen los días de descanso de Navidad y Año Nuevo, y se establecieron las vacaciones de invierno para que tengan lugar desde el 16 al 20 de febrero del próximo año.

Contexto: Las Vegas enfrenta una alarmante caída de turistas en pleno verano: esta es la razón que preocupa a la ciudad

En cuanto a los exámenes Regents, que son evaluaciones estatales sobre las materias básicas de bachillerato, están programados para dos jornadas diferentes: entre el 20 y 23 de enero del 2026 y entre el 17 y 26 de junio. Sin embargo, el Departamento de Educación determinó que el 19 de junio no habrá exámenes por el día de Juneteenth.

El poder, solo, se desgasta. La influencia, sola, puede diluirse. Pero cuando se combinan con propósito, pueden construir lo que más nos falta hoy: pensamiento crítico, acción con sentido y liderazgo verdaderamente humano.
Los estudiantes ya podrán saber sus días feriados y sus vacaciones. | Foto: 123rf

Las entidades educativas manifestaron que a los días de cierre de los colegios se le pueden agregar otros que se vean afectados por las condiciones climáticas, como intensas lluvias, tormentas o alertas de huracanes.

