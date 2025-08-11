Suscribirse

Estados Unidos

Horror en Glenwood: hombre asesina a sus vecinos, provoca explosión y muere calcinado

La ciudad de Glenwood quedó en shock tras un ataque armado y un incendio que dejaron tres muertos y una comunidad marcada por el horror.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

11 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
Bomberos y policías en la escena de un incendio en Glenwood, Iowa, luego de un tiroteo mortal.
Equipos de emergencia combaten las llamas mientras policías aseguran el perímetro tras el ataque. | Foto: BNO

La comunidad de Glenwood, en Iowa, se encuentra consternada tras un trágico hecho que cobró la vida de tres personas, incluido el autor del ataque.

Según la División de Investigación Criminal de Iowa, un hombre de 71 años disparó contra sus vecinos, Brandon Oman, de 38 años, y su esposa, Stevie Oman, de 35, antes de prender fuego a su propia casa. El incidente, ha dejado a los residentes conmocionados y en busca de respuestas sobre el origen de un conflicto que, según las autoridades, tenía antecedentes.

Testigos informaron que, minutos después de escuchar varios disparos, se produjo una fuerte explosión en la vivienda del agresor. Al llegar los equipos de emergencia, el lugar estaba completamente envuelto en llamas.

Calle acordonada en Glenwood, Iowa, con patrullas y cinta de seguridad tras un tiroteo y explosión.
Vehículos policiales y cinta amarilla bloquean la entrada a la calle donde ocurrió el tiroteo e incendio. | Foto: WOWT 6

El hombre fue encontrado con quemaduras graves y trasladado de inmediato a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció. Las víctimas, que vivían justo al otro lado de la calle, dejan huérfana a una hija pequeña, lo que ha generado una profunda ola de solidaridad en la localidad.

De acuerdo con registros judiciales, el atacante había tenido incidentes previos con las autoridades. En agosto de 2024 fue declarado culpable de acoso en tercer grado y multado por más de cien dólares.

Vecinos aseguran que las tensiones con los Oman no eran nuevas y que las discusiones verbales se habían vuelto cada vez más frecuentes, aunque nadie imaginó que el conflicto escalaría a un desenlace tan violento.

La policía y los bomberos respondieron rápidamente al llamado de emergencia, pero la intensidad del fuego dificultó las labores de rescate. El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, confirmó que la investigación se centra en determinar qué provocó el ataque y si hubo algún detonante inmediato.

Calle residencial en Glenwood, Iowa, con camiones de bomberos y vecinos observando tras un ataque mortal.
Vista general del vecindario mientras equipos de bomberos y rescate atienden la emergencia. | Foto: 3 News Now

La alcaldesa Angie Winquist agradeció la labor de los equipos de emergencia y expresó su pesar por una tragedia que ha dejado cicatrices emocionales en toda la comunidad.

Residentes entrevistados describieron la escena como un “caos absoluto”. Una vecina dijo que pensó que el ruido de los disparos eran fuegos artificiales, hasta que vio las llamas.

Otros corrieron a refugiarse dentro de sus casas, temiendo que la violencia se extendiera. Glenwood, con poco más de 5.000 habitantes, rara vez experimenta incidentes de esta magnitud, lo que ha incrementado el impacto psicológico del suceso.

En respuesta, familiares y amigos de las víctimas han iniciado una campaña en GoFundMe para apoyar a la hija de los Oman y cubrir gastos relacionados con el funeral. La recaudación ha recibido cientos de contribuciones, reflejando el fuerte espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad.

Organizaciones locales también han ofrecido asistencia emocional a quienes presenciaron o se vieron afectados por el ataque. Este episodio, según expertos en seguridad comunitaria, subraya la importancia de atender los conflictos vecinales antes de que escalen a la violencia física.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir los momentos previos al crimen, mientras Glenwood intenta recuperar la calma tras una de las noches más trágicas de su historia reciente.

HomicidioAsesinatoEstados UnidosataqueIncendioMuertosiowa

