Huevos contaminados desatan nueva advertencia sanitaria en Estados Unidos: se reportan alrededor de 100 afectados

La posibilidad de que haya un brote de salmonela ha hecho que Country Eggs, LLC esté retirando del mercado los huevos Brown Cage Free.

La posible vinculación de este alimento con el brote de esta enfermedad en casi 100 consumidores, hizo que se levantaran las alertas sanitarias.

¿Cómo identificar los huevos contaminados?

El huevo es uno de los elementos que no pueden faltar en la mayoría de los desayunos de los norteamericanos, pero ahora, antes de comprarlos, es mejor que verifique que no pertenecen a los lotes que están siendo investigados.

Al parecer, la alerta se levantó en aquellos establecimientos de California y Nevada, en donde los huevos contaminados se distribuyeron.

Los productos que están en tela de juicio fueron registrados con las siguientes marcas, de acuerdo a lo que ha informado la FDA:

Nagatoshi Produce, código Fechas de venta: 1/7/25 al 16/9/25 N.° CA 7695

Misuho, código Fechas de venta: 1/7/25 al 16/9/25 N.° CA 7695

Nijiya Markets, código Fechas de venta: 1/7/25 al 16/9/25 N.° CA 7695

Empacado 1/15 DZ a granel para servicio de alimentos: Huevos de campo yemas grandes marrones Sunchine, código fechas de venta: 1/7/25 – 16/9/25

De acuerdo a lo que ha dicho la FDA, hasta el momento se han registrado 92 casos de personas que han presentado síntomas de salmonela, si embargo, no se han reportado ninguna muerte.

La retirada de huevos contaminados en supermercados de EE. UU. busca prevenir más casos de enfermedad. | Foto: AP

¿Quiénes son los responsables y qué han dicho?

La empresa Country Eggs, LLC ha presentado sus disculpas a los consumidores y se han comprometido a implementar todas las medidas correctivas necesarias para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.

“Garantizar la seguridad y la calidad de los huevos que suministramos a nuestros clientes es nuestra responsabilidad y nuestra prioridad diaria. Sabemos que esto es preocupante, y apoyarlos en este proceso es nuestra prioridad”, declaró Country Eggs, LLC en un comunicado incluido en la alerta de la FDA.

Para la empresa, es fundamental que los consumidores y toda la cadena de distribución, no pierda la confianza en sus productos, por lo que se comprometieron a informar oportunamente sobre el desarrollo de esta investigación.

En su anuncio de retirada de producto, Country Eggs, LLC ha manifestado lo siguiente:

“Se observó la posibilidad de contaminación tras recibir información de la FDA y otras autoridades sobre la posible presencia de salmonella en nuestro producto. La producción del producto se ha suspendido mientras la FDA y la empresa continúan investigando el origen del problema. Este retiro se realiza con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.”.

De acuerdo a lo que la empresa en mención le ha dicho a Newsweek, el martes de esta semana la FDA les informó sobre una posible contaminación por salmonela en sus huevos grandes marrones de gallinas libres de jaula ‘Sunshine Yolk.

Ante esto, el miércoles se comenzaron a recuperar los huevos que posiblemente estaban afectados, con el fin de recuperar en el menor tiempo posible toda la producción relacionada con el caso.