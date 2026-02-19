Importante decisión de la diócesis de Nueva Jersey sobre casos de abusos sexuales: “Fue un pecado grave”

Una diócesis católica de Nueva Jersey acordó pagar 180 millones de dólares con el fin de resolver cientos de denuncias de abusos sexuales que se han presentado, informó esta semana el obispo de la diócesis estadounidense.

El acuerdo de la Diócesis de Camden, cerca de Filadelfia, cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales relacionados con hechos cometidos por sacerdotes entre los periodos de 1970 y 1980.

El obispo Joseph A. Williams indicó, a través de una carta el martes, que un comité que representa a los sobrevivientes aceptó los términos de un acuerdo de bancarrota que establece una reserva de 180 millones de dólares, financiada por la diócesis y sus aseguradoras.

El plan está pendiente de aprobación en el tribunal de bancarrotas.

“Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino por restaurar la justicia, la sanación y el reconocimiento que han buscado durante tanto tiempo y que merecen”, escribió Williams a los feligreses.

“A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”.

La Iglesia Católica alrededor del mundo se ha visto sacudida durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Entre 1950 y 2016, la Iglesia Católica en Estados Unidos recibió 18.500 denuncias contra 6.700 miembros del clero, según bishop-accountability.org.

Varios altos miembros de la Iglesia en Estados Unidos se han visto obligados a presentar su renuncia por proteger a sacerdotes abusadores sexuales.

El acuerdo de esta semana complementaría otro que ya se había hecho en 2022, cuando la diócesis de Camden aceptó pagar 87,5 millones de dólares para resolver demandas relacionadas.

“Lamento profundamente lo que han sufrido. Fue un pecado grave y una devastadora traición a la confianza que depositaron en la Iglesia que amaban”, escribió Williams.

“No puedo borrar las cicatrices que llevan ni devolverles la inocencia que perdieron, pero, en nombre de mis predecesores y de los fieles de Camden, puedo decir con claridad y sin reservas: Les creemos, lo lamentamos y estamos comprometidos a recorrer un camino distinto de ahora en adelante con ustedes y, si Dios quiere, con Él a nuestro lado”. Agregó.

La Iglesia Católica ha sido ampliamente criticada por los casos de abusos sexuales que han salido a la luz y que han generado conmoción en millones de feligreses alrededor del mundo.

