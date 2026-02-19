Estados Unidos

Importante decisión de la diócesis de Nueva Jersey sobre casos de abusos sexuales: “Fue un pecado grave”

Cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales relacionados con hechos cometidos entre los periodos de 1970 y 1980.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
19 de febrero de 2026, 4:13 p. m.
Sacerdote católico.
Sacerdote católico. Foto: Getty Images

Una diócesis católica de Nueva Jersey acordó pagar 180 millones de dólares con el fin de resolver cientos de denuncias de abusos sexuales que se han presentado, informó esta semana el obispo de la diócesis estadounidense.

Ataques en EE.UU. contra iglesias católicas se acercan a los 300 incidentes desde mayo de 2020

El acuerdo de la Diócesis de Camden, cerca de Filadelfia, cubrirá a más de 300 sobrevivientes de abusos sexuales relacionados con hechos cometidos por sacerdotes entre los periodos de 1970 y 1980.

-EE.UU.: La Iglesia Católica de Estados Unidos recibió entre 1950 y 2018 denuncias de más de 20.000 menores que afirmaron ser víctimas de abusos por parte de unos 7.000 miembros del clero, según el sitio bishop-accountability.org que recopila casos.
Casos de abuso sexual en la Iglesia Católica de Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

El obispo Joseph A. Williams indicó, a través de una carta el martes, que un comité que representa a los sobrevivientes aceptó los términos de un acuerdo de bancarrota que establece una reserva de 180 millones de dólares, financiada por la diócesis y sus aseguradoras.

El plan está pendiente de aprobación en el tribunal de bancarrotas.

Estados Unidos

Hallan el cadáver de una colombiana en una nevera en Estados Unidos y el principal sospechoso está prófugo

Estados Unidos

Descubren una gigantesca reserva de agua dulce bajo el Atlántico que podría abastecer a millones durante siglos

Estados Unidos

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Estados Unidos

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

Estados Unidos

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Estados Unidos

Inversiones millonarias a Estados Unidos: Trump anuncia los proyectos energéticos y minerales de Japón

Estados Unidos

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

Mundo

Trump advierte a Irán si no llegan a un “acuerdo significativo”: “Pasarán cosas malas”

Deportes

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Mundo

Señalado torturador del régimen de Nicolás Maduro fue detenido en Estados Unidos y podría ser extraditado a Venezuela

Para los sobrevivientes del sur de Nueva Jersey, este día llega con mucho retraso y representa un hito en su camino por restaurar la justicia, la sanación y el reconocimiento que han buscado durante tanto tiempo y que merecen”, escribió Williams a los feligreses.

“A cada uno de esos sobrevivientes, me gustaría decirle: Gracias por su valentía al presentarse. Sin su coraje y su perseverancia, este nuevo día no habría amanecido”.

La Iglesia Católica alrededor del mundo se ha visto sacudida durante años por acusaciones y revelaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

Entre 1950 y 2016, la Iglesia Católica en Estados Unidos recibió 18.500 denuncias contra 6.700 miembros del clero, según bishop-accountability.org.

Varios altos miembros de la Iglesia en Estados Unidos se han visto obligados a presentar su renuncia por proteger a sacerdotes abusadores sexuales.

El acuerdo de esta semana complementaría otro que ya se había hecho en 2022, cuando la diócesis de Camden aceptó pagar 87,5 millones de dólares para resolver demandas relacionadas.

Lamento profundamente lo que han sufrido. Fue un pecado grave y una devastadora traición a la confianza que depositaron en la Iglesia que amaban”, escribió Williams.

Los ingresos de un sacerdote pueden variar por muchos factores.
Sacerdote católico Foto: Getty Images

No puedo borrar las cicatrices que llevan ni devolverles la inocencia que perdieron, pero, en nombre de mis predecesores y de los fieles de Camden, puedo decir con claridad y sin reservas: Les creemos, lo lamentamos y estamos comprometidos a recorrer un camino distinto de ahora en adelante con ustedes y, si Dios quiere, con Él a nuestro lado”. Agregó.

Papa León XIV ordena una misa de purificación tras hombre que orinó en una misa en el Vaticano

La Iglesia Católica ha sido ampliamente criticada por los casos de abusos sexuales que han salido a la luz y que han generado conmoción en millones de feligreses alrededor del mundo.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Colombiana es asesinada en Estados Unidos, su cuerpo apareció en la nevera de su casa.

Hallan el cadáver de una colombiana en una nevera en Estados Unidos y el principal sospechoso está prófugo

La escasez hídrica ya tiene cifras claras que muestran una tendencia preocupante.

Descubren una gigantesca reserva de agua dulce bajo el Atlántico que podría abastecer a millones durante siglos

Temporada de nieve en California.

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Universal Orlando estudia la construcción de túneles subterráneos que conectarían Epic Universe con el complejo principal, buscando agilizar el traslado de millones de visitantes.

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

x

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Inversiones millonarias a Estados Unidos: Trump anuncia los proyectos energéticos y minerales de Japón

JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades.

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Noticias Destacadas