Importantes líderes empresariales atienden el segundo día del foro sobre comercio y marketing en el ‘Summit Latinoamérica’

En Miami se está llevando a cabo el Summit Latinoamérica, precisamente en las instalaciones de la Universidad Internacional de la Florida, donde más de 2.500 empresarios, emprendedores y políticos regionales se reúnen para hablar de los nuevos retos de venta, marketing y estrategias de mercado, e incluso el manejo de datos e inteligencia artificial en la actualidad.

En este segundo día de actividades dentro del auditorio de la Oficina de Admisiones de Graduados de la Universidad, tres grandes empresarios iniciaron la jornada de paneles con el foro Modelos de negocios exitosos en torno al consumidor, en el que hablaron sobre el mundo corporativo y los retos del mercado digital.

Se trata del cofundador de Juntoz y Linio, Fernando D’Alessio; Julián Mayorca, jefe global de Monetización de Rappi y Jill Leccia, consultora, asesora e inversionista que trabajó con PepsiCo y Procter & Gamble.

El panel se trató de cómo crear estrategias de negocio ganadoras en Latinoamérica y anticiparse a los nuevos comportamientos de los consumidores. - Foto: Grupo Ohla

“Creo que todos los gobiernos quieren tener en su agenda el mundo digital porque esto hace que haya mayores oportunidades para todos”, aseguró en su intervención el ejecutivo de la plataforma Linio, quien cree que Colombia ha hecho un trabajo “espectacular” en esta materia, algo que ayuda a que las economías prosperen más.

El empresario aseguró que, tras la pandemia, el mercado creció. Después del miedo que generó el coronavirus, se logró salir de una crisis sin precedentes, incluso en grandes empresas dentro y fuera del territorio estadounidense. “Amazon, en la pandemia, contrató a 100 mil colaboradores”, aseguró.

Por su parte, Rappi ha experimentado un crecimiento exponencial en diferentes países de la región como México, Argentina, Perú y Chile. Preguntado sobre las claves de éxito de la compañía, Julián Mayorca aseguró que el trabajo ha sido arduo para llegar donde están, “no hemos parado desde el día cero, cuando se concibió la idea”, dijo el ejecutivo de la multinacional colombiana durante su intervención en el panel.

Uno de los ejecutivos más experimentados de Rappi comparte su experiencia con el auditorio. - Foto: Grupo Ohla

El empresario caleño aseguró que el objetivo siempre ha sido “entender que el consumidor necesitaba más”, y de esta manera lograron penetrar un mercado nuevo y ampliar sus horizontes, “nosotros somos obsesionados por la data, sacar la satisfacción del consumidor para que entre y vuelva”, dijo

Respecto al mercado Peruano, en el caso de Linio, Fernando D’Alessio aseguró que después de un tiempo decidieron tener un modelo híbrido entre marketplace y e-commerce, viéndose como una competencia exponencial para otras empresas. “Decidimos tropicalizar el modelo de China, tenemos que hacer lo mismo para los consumidores y para quienes venden”, dijo el ejecutivo.

Las empresas de consumo masivo deben empezar a entender cómo llegar al consumidor de manera rápida y ágil, considerando el auge de nuevas startups, analizar cómo pueden competir las empresas grandes con las empresas medianas en un mercado tan extenso como el mercado digital, “hay mucha oportunidad, cosas de moda, queremos probar muchas cosas al mismo tiempo, pero tiene que haber una claridad de hacia dónde se quiere ir”, dijo Jill Leccia, consultora, asesora e inversionista.

Sobre la exitosa carrera a nivel de emprendimiento el CEO de Juntoz, aseguró que hay muchos retos, pero que se ven como oportunidades. “Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no hay equipo no lo vas a hacer”, el talento es claro para las empresas, según el ejecutivo, quien en su compañía contrató gente joven que aún no salía de la universidad y tenían “hambre” de aprender y crecer.

Son más de 2500 lideres de mercadeo y comercio electrónico que asisten de manera presencial y virtual a este foro que se lleva a cabo en Miami - Foto: Grupo Ohla

Por su parte, Leccia aseguró que las empresas grandes cuentan con talentos que tienen mucho tiempo en las empresas, se tiene entonces una experiencia valiosa, pero se necesita gente joven que esté cambiando la mentalidad cultural. “La conversión del equipo de las multinacionales al mundo digital es mucho más lenta”, dijo.

Más sobre los panelistas

Fernando D’Alessio es cofundador y CEO de niew, una plataforma de marketplace SaaS. Con más de una década de experiencia en el sector, ha fundado y dirigido exitosas empresas de e-commerce como juntoz.com y Linio.com, y ha trabajado en banca de inversión para diversos bancos en Nueva York y Londres.

El evento tiene lugar en la Universidad Internacional de la Florida - Foto: Grupo Ohla

Jill Leccia es Ingeniera química de la Universidad Simón Bolívar y tiene un MBA de la University of Chicago Booth School of Business. Leccia arribó a PepsiCo en 2006 como gerente senior de marca de quaker foods y snacks, tras haber estado seis años en Procter & Gamble.

Julián Mayorca es un profesional de Marketing con más de 14 años de experiencia en posiciones gerenciales en compañías multinacionales de consumo masivo, startups y medios. Actualmente, es Head de Revenue de Rappi para Latinoamérica, consolidando un modelo de ingresos sostenido y buscando innovar constantemente en la plataforma.