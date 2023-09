La condena que enfrenta un colombiano que reingresó a Estados Unidos irregularmente y fue encontrado robando

Sin embargo, esta semana la Fiscalía Federal del Distrito de New Hampshire informó sobre la difícil situación que enfrenta un ciudadano colombiano que fue señalado de entrar irregularmente a este territorio , fue expulsado y deportado en 2013, y en en 2021 regresó en la misma modalidad y fue arrestado por las autoridades locales.

El reingreso irregular de Rizo no fue su único delito, sino que también fue acusado de un robo a una vivienda.

Al parecer, el reingreso irregular de Rizo no fue su único delito, sino que también fue acusado de un robo a una casa en el estado de New Hampshire, situación que llevó a su captura, tiempo después se logró identificar que el hombre ya tenía anotaciones dentro del registro policial, actos por los que tuvo que enfrentar a la justicia.

Tras su aprehensión, Rizo podría estar frente a una condena de 10 años en una prisión norteamericana, además de una millonaria multa de 250 mil dólares, es decir, cerca de 97′.700.000 pesos colombianos, por sus crímenes en Estados Unidos, aunque todavía no se ha definido cuál es la pena que este hombre deberá cumplir.

“El estatuto de acusación establece una sentencia de no más de 10 años de prisión, 3 años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares”, sentenció la fiscalía de New Hampshire sobre la condena que podría enfrentar el colombiano, indicando además, que su deuda con el país no terminaría sino hasta después de 13 años, en dado caso que se le imponga la pena máxima.