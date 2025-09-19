La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

Las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela no atraviesan su mejor momento. Desde hace algunas semanas, el presidente Donald Trump ordenó el envío de una flota de la Armada al Caribe con el objetivo de continuar la lucha contra el Cartel de los Soles.

Además, desde el año 2019, la embajada de Estados Unidos en Caracas permanece cerrada debido a las tensiones con el régimen del país vecino.

Sin embargo, el portal Univision señala que se ha destinado un gasto de más de 10 millones de dólares para el mantenimiento de la infraestructura, que anteriormente servía como centro de atención del equipo diplomático estadounidense en Venezuela.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela y en la que, según el presidente Donald Trump, viajaban miembros del cartel del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Agencia AFP

Por otra parte, con los recursos asignados en el presupuesto del gobierno norteamericano, se paga el sueldo de más de 150 empleados.

El medio citado informa que el terreno, ubicado en una colina de Caracas, tiene una extensión de más de 27 acres, e incluye algunas viviendas que eran utilizadas por el personal que hacía presencia en el país.

Los gastos fueron reportados en un informe divulgado en los últimos días, en el cual se detallan los gastos de Estados Unidos en diversos rubros.

Situación actual

Tras el despliegue de varias embarcaciones y personal de las fuerzas militares de Estados Unidos, la región se encuentra en estado de alerta, con el objetivo de anticipar posibles escenarios entre ambas naciones.

Nicolás Maduro ha declarado que su país busca mantener la paz y que se respete la autonomía nacional. Además, sus funcionarios han cuestionado las operaciones realizadas contra pequeñas embarcaciones, a las que se acusó de transportar drogas.

Por su parte, Donald Trump mantiene una postura firme en su decisión de combatir a las agrupaciones terroristas y a los grupos ilegales que transportan droga por el Caribe.

Estados Unidos y Venezuela han enfrentado múltiples problemáticas en los últimos años debido a las marcadas diferencias ideológicas entre sus respectivas administraciones.

A pesar de que con la llegada de Trump al poder se intentaron establecer diálogos para destrabar la relación bilateral y recomponer las alianzas comerciales, las decisiones más recientes han agudizado aún más la situación y no se descartan intervenciones militares en territorio venezolano.

Sanciones a 21 funcionarios del régimen de Maduro | Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty