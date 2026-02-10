Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

La Casa Blanca informó que los nuevos padres estadounidenses, que presenten sus impuestos este año, son elegibles para acceder a una cuenta de inversión que está financiada por el gobierno de Donald Trump, con la finalidad de generar un ahorro a futuro para los niños del país.

La ley federal recién aprobada establece que los bebés nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2028 podrán hacer parte de la iniciativa que destina hasta 1.000 dólares en inversión, mediante las “Cuentas de Trump”, que abre varios beneficios para los ciudadanos del país norteamericano.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) informó sobre el formulario que deben llenar los padres para acceder al programa. Foto: Newsday via Getty Images

Los detalles de la iniciativa explican que los niños que acceden al programa deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número de Seguro Social. Esta cuenta se abre a nombre del menor, pero no podrá acceder al dinero hasta que cumpla los 18 años de edad.

Las “Cuentas Trump” funcionan de manera similar a las cuentas de jubilación individuales (IRA), que permiten el ahorro a largo plazo mediante ventajas fiscales; los trabajadores pueden invertir en acciones, bonos o fondos mutuos. Las IRA tradicionales eximen a la persona de pagar impuestos durante el ahorro, pero deberá asumir las obligaciones ciudadanas una vez retire el dinero.

El dinero debe ser invertido en el mercado bursátil. Foto: Adobe Stock

Para poder abrir una cuenta para los menores, los padres deben llenar el Formulario 4547 que radica en la página oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS). La entidad del Gobierno establece que, para hacer el envío de la solicitud, las personas lo podrán hacer de manera electrónica, junto con sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta del año 2025.

No obstante, la Casa Blanca confirmó este día que los padres podrán llenar el formulario por la página oficial de “Trump Accounts” (Cuentas de Trump). “Los padres de todo el país ya pueden solicitar oficialmente la apertura de una Cuenta Trump para sus hijos. Para solicitarla, pueden visitar TrumpAccounts.gov y completar el Formulario 4547 del IRS”, dijo la portavoz de presidencia, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa este martes, 10 de febrero.

Así las cosas, a partir de mayo de este año, “el Departamento del Tesoro o su agente enviará información a la persona que eligió activar la cuenta a través de un proceso de autenticación y completará la apertura de la Cuenta Trump inicial”, aseguró el IRS, y agregó que: “Ninguna contribución al programa piloto se depositará en la Cuenta Trump de un niño antes del 4 de julio de 2026”.

El dinero, según las especificaciones de la medida, debe ser invertido en el mercado bursátil de bajo costo y ampliamente diversificado, o en un fondo cotizado en la bolsa. El dinero que tendrá el menor al cumplir la mayoría de edad depende del dinero que haya entrado a las cuentas: Empleadores, familiares e incluso donaciones de filántropos u organizaciones estatales pueden contribuir a la cuenta de un niño.