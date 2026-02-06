Estados Unidos

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

La iniciativa pretende recortar los precios de los fármacos, cifras que han sido comparadas por el Gobierno con otras potencias mundiales.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 2:10 a. m.
El presidente Donald Trump presentó el programa el 5 de febrero.
El presidente Donald Trump presentó el programa el 5 de febrero. Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trabajado en los últimos meses para reducir el precio de los medicamentos para sus ciudadanos, así como ha estado implementando cambios en el sistema de salud para adecuarlo a las necesidades de un país de primer mundo, ya que, según él, hasta ahora ha sido obsoleto y ha afectado a los estadounidenses más que ayudarlos.

Así las cosas, esta semana anunció el lanzamiento de su página web TrumpRx, que es un programa de medicamentos, el cual promete reducir los costos para los ciudadanos. En esencia, esta plataforma le permite a las personas comprar sus medicinas recetadas a un menor precio y para pago en efectivo, en lugar de hacerlo a través del seguro.

La plataforma promete reducción de los precios de los medicamentos.
La plataforma promete reducción de los precios de los medicamentos. Foto: getty images

“En Estados Unidos se cobraban de más por los medicamentos. Los mismos fármacos, elaborados en las mismas fábricas y con las mismas dosis, cuestan a los estadounidenses hasta un 1.000 % más que en cualquier otro país”, se lee en la página oficial de TrumpRx.

“Esto es muy importante”, aseguró el presidente Trump el pasado jueves, 5 de febrero, durante el evento de lanzamiento del programa en la Casa Blanca. “La gente ahorrará mucho dinero y estará sana”.

“TrumpRx es un sitio web que ofrece descuentos en medicamentos de fabricantes que han acordado el precio de la Nación Más Favorecida (NMF)”, detalla la información de la plataforma en su sitio web.

“Los estadounidenses pueden usar TrumpRx para comprar medicamentos en efectivo (fuera de su seguro). Estos medicamentos se pueden obtener en farmacias participantes usando las tarjetas de cupones que se muestran en TrumpRx o directamente a través de los sitios web de los fabricantes”, continúa.

Aunque actualmente no todos los medicamentos están disponibles en la página, el programa promete incluir todas las medicinas con el tiempo. Hasta ahora, hay más de 40 fármacos, entre ellos pastillas para la fertilidad, insulina y medicamentos para la pérdida de peso, según los detalles del medio USA Today.

El Rohypnol es un potente depresor del sistema nervioso central que causa somnolencia.
Los descuentos aplican solo para pago en efectivo. Foto: 123rf

Los medicamentos están disponibles para que las personas los adquieran en efectivo a través de las páginas web de los fabricantes, o mediante un cupón especial que permite comprarlos en una farmacia local. Los cupones se encuentran disponibles en la plataforma de TrumpRx.

Estos cupones mencionados, según el programa del Gobierno, pueden ser utilizados en todo Estados Unidos. Sin embargo, no aplican para algunos medicamentos especializados. Otras medicinas están disponibles únicamente en las páginas de internet de los fabricantes.

La página recuerda que los descuentos aplican exclusivamente para los pacientes que realicen el pago en efectivo.



