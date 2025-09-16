Suscribirse

Estados Unidos

Las mejores empresas para hispanos en EE. UU.: este es el top donde pagan mejor y hay más oportunidades

Un estudio se basó en las condiciones laborales y la cantidad de empleados latinos, además del salario que reciben los empleados.

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 3:42 a. m.
EE.UU.
Estas son las mejores opciones para los latinos que buscan trabajo en EE. UU. | Foto: Getty Images

El mercado laboral para los latinoamericanos en Estados Unidos ha aumentado considerablemente, debido a la alta inmigración de los extranjeros a este país en busca de mejores oportunidades para sus vidas.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del país norteamericano, del 2023, demuestran que actualmente, de todos los empleados del país, más de 31,8 millones eran hispanos, es decir, para ese entonces correspondía al 19 % de la fuerza laboral.

Ante la situación, un análisis del medio estadounidense Newsweek, en apoyo con Plant-A Insights Group —una empresa de investigación de grandes compañías—, presentó una lista de los mejores lugares donde los hispanos pueden trabajar en Estados Unidos.

Businesswoman working in office
El ranking tuvo en cuenta los ingresos mensuales para los hispanos. | Foto: Getty Images

Según el reporte, la clasificación se basó en estadísticas de acceso público, encuestas con empleados y entrevistas con profesionales de recursos humanos de cada una de las empresas analizadas. Entre las compañías se destaca Cedars-Sinai, Crocs, JetBlue, J. P. Morgan Chase y Mercedes Benz.

Contexto: Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

Las indagaciones tuvieron la finalidad de determinar las condiciones laborales, los salarios para los extranjeros, las oportunidades laborales para los inmigrantes y la cantidad de hispanos que han ingresado a las empresas en los últimos años, así como la facilidad del proceso para trabajar allí.

De acuerdo con el análisis, la mejor empresa para los latinoamericanos es 1st Bank, con sede en Colorado, la cual cuenta con alrededor de 2.500 a 5.000 empleados hispanos, y además radica como una de las compañías que mejor paga a sus empleados.

A partir de junio de 2025, el seguro de desempleo en Estados Unidos sigue siendo un pilar fundamental para quienes pierden su empleo sin culpa propia.
El medio clasificó más de 40.000 empresas de EE. UU. | Foto: Getty Images

A esta le sigue los Centros de Fitness y Bienestar ACAC, en el estado de Virginia. En tercer lugar, se encuentra la empresa de servicios de contratación y empleo ACCU Staffing, con sede en Nueva Jersey.

Contexto: Tienda minorista anunció descuentos del 90 % en todos sus productos tras declararse en quiebra en EE. UU.

Seguido, se encuentra la gigante Adobe, ubicada en el estado de California, y que ha contratado más de 20.000 empleados de América Latina. El top cinco lo cierra la empresa Adventist Health Partners, que es un sistema de salud sin fines de lucro que atiende a más de 100 comunidades de la Costa Oeste y Hawái, y que cuenta con más de 20.000 trabajadores hispanos.

No hay cultura organizacional sólida que se construya sobre el exilio emocional de sus integrantes.
El estudio tuvo en cuenta las condiciones laborales de los empleados actuales. | Foto: 123RF

Entre el top de las 15 mejores empresas también radica Amazon y Apple.

“El estudio incorpora datos de acceso público, perspectivas de conversaciones y entrevistas con profesionales de RR. HH., y datos recopilados mediante una encuesta en línea confidencial a gran escala dirigida a profesionales hispanos y latinos“, se lee en el estudio publicado por el medio mencionado.

Contexto: Trabajo en EE. UU. : lista de ferias laborales en Miami ante la desaceleración de ofertas en el país

“Los encuestados evaluaron su empleador actual y las empresas que conocían en función de 10 categorías de satisfacción laboral, que incluyen conciliación de la vida laboral y personal, remuneración y desarrollo profesional“, agrega.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. A Richard Ríos lo dirigía un técnico campeón de Europa en Benfica: “Hay principio de acuerdo”

2. Excandidata de Amazonas a ‘Miss Universe Colombia’ se hizo inesperado retoque; impactó con el resultado

3. Las mejores empresas para hispanos en EE. UU.: este es el top donde pagan mejor y hay más oportunidades

4. Xabi Alonso mandó ácido dardo tras borrar a Vinícius de la titular del Real Madrid: “Nadie”

5. Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidoslatinoaméricatrabajo Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.