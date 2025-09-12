Tienda minorista anunció descuentos del 90 % en todos sus productos tras declararse en quiebra en EE. UU.

Una minorista en Estados Unidos acaba de anunciar beneficiosos descuentos de hasta el 90 % en sus artículos, días antes de su cierre definitivo, debido a que enfrentó su quiebra.

Se trata de la compañía Sundance Living, que abrió las ofertas para las compras que se realicen antes del próximo sábado, 13 de septiembre.

Esta empresa fue fundada por el actor de Hollywood, Robert Redford, y hace semanas se declaró en quiebra en el estado de Delaware. Cuando se compartió la noticia, la minorista agradeció a sus usuarios y clientes, en medio de un comunicado que publicó en su página web oficial.

Las personas encontrarán los últimos productos en 20 o 30 dólares. | Foto: Adobe Stock

“Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros clientes a lo largo de los años”, se lee en el informe.

En esa misma página, hay un reloj de cuenta regresiva para el cierre definitivo de las ventas, que se cerrarán a media noche del sábado.

Estos dos días, las personas podrán adquirir los últimos productos en precios entre 20 y 30 dólares, como blusas, camisetas y pantalones de todas las tallas.

Muchas de las sucursales, alrededor del país, cerraron el pasado 7 de septiembre. Estados como Arizona, Illinois, Oregón y Virginia contaban con la mayor concentración de puntos de venta de Sundance Living.

La compañía se declaró en quiebra semanas atrás. | Foto: Getty Images

Algunas de esas tiendas ya cuentan con un gran cartel con el aviso de venta del local, de acuerdo con la información de la prensa local.

Esta empresa empezó en 1989 como venta de productos por catálogo en Sundance, en el estado de Utah.

“En la base de Sundance Village se encuentra la Tienda General, que ofrece a los visitantes una colección cuidadosamente seleccionada de ropa, joyas y regalos, artículos con herencia del Oeste americano, que combinan el arte de los nativos americanos y otros artesanos occidentales con ejemplos de otras culturas nativas de todo el mundo”, explica la compañía en su sitio de internet.

Sundace Living solía vender por internet y en tiendas físicas. | Foto: istock

Desde hace semanas, los clientes fieles de esta tienda minorista empezaron a recibir correos y notificaciones sobre grandes liquidaciones, debido a que las tiendas cerrarían pronto, en varios puntos de Estados Unidos.

Su fuerte era la venta de joyas, ropa, muebles, accesorios y arte inspirados en la cultura del oeste. Solía vender sus artículos por la página web o en los puntos físicos.