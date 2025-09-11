Suscribirse

Estados Unidos

Trabajo en EE. UU. : lista de ferias laborales en Miami ante la desaceleración de ofertas en el país

Los estadounidenses han evidenciado falta de ofertas laborales en el país, por lo que varias organizaciones de Florida abrirán ferias laborales este mes.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 11:47 p. m.
La hoja de vida no solo debe ser un listado de las experiencias laborales, sino mostrar de forma estratégica quién es el candidato.
Las personas tendrán la oportunidad de entrevistarse con representantes de la compañía en las ferias. | Foto: 123rf

El mercado laboral de Estados Unidos sigue empeorando por la falta de creación de nuevos puestos en el país, además de la amplia demanda que hay actualmente. Al tiempo, se evidencia que los ingresos han disminuido y que los salarios se estancan, por lo que el panorama es desfavorecedor para los estadounidenses, especialmente para los jóvenes que acaban de salir al mercado laboral.

Por lo tanto, la ciudad de Miami, en Estados Unidos, llevará a cabo este septiembre y en octubre una serie de ferias de trabajo, que contarán con varias ofertas de diversos sectores industriales y laborales, donde además se abrirá la posibilidad de que las personas que asistan, ingresen a entrevistas con representantes de las compañías.

Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.
Las personas han evidenciado falta de ofertas laborales. | Foto: 123rf

Hialeah, Wynwood y Doral serán sedes de estas ferias, para que los residentes puedan empezar a planificar las fechas en las que pueden acudir a los eventos, en caso de que estén buscando trabajo o para hacer networking y conectar con empresarios y empleados, lo que amplía el círculo laboral.

Contexto: El estado de EE. UU. que brindará un nuevo beneficio económico por 10.000 dólares a cientos de personas

Ante la situación, estas son las ferias que tendrán lugar este mes y el próximo en las ciudades de Florida:

  • Para profesionales de ventas y administración, tendrá lugar el 16 de septiembre de las 6 a las 8 de la noche, en el hotel Hilton Garden Inn Miami Dolphin Mall, 1695 Northwest 111 Avenida #Suite A.
  • Feria de trabajo de liderazgo, a cargo de la Cámara de Comercio de Wynwood y el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Miami, será el 19 de septiembre, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en Northeastern University en Miami, 230 Northwest 24 Street, 5to piso.
Entre 2019 y 2024, en Colombia el número de nacimientos se redujo en 7,1 por ciento; en Chile, 6; en Perú, 5,5; en México, 3,4 y en Brasil, 2,7.
EE. UU. presenta una desaceleración laboral. | Foto: ADOBE STOCK
  • Feria para informar sobre temas escolares y oportunidades en el sector educativo, será el 26 de este mes, de 9 de la mañana hasta el medio día, en Lakeside Village Pavilion, University of Miami Campus, 1280 Stanford Drive Coral Gables.
Contexto: Robert F. Kennedy Jr. vincula videojuegos, medicamentos psiquiátricos y redes sociales con tiroteos masivos en EE. UU.
  • Habrá una feria laboral virtual el 25 de septiembre, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en la página oficial de Best Hire Career Fairs.
Los despidos en las empresas ocurren frecuentemente.
Las personas podrán asistir a una feria durante septiembre u octubre. | Foto: 123rf
  • El 1 de octubre habrá una feria de trabajos generales, que dirigirá la congresista Frederica Wilson. Este tendrá lugar en Miami Dade College, North Campus, 11380 Northwest 27 Avenida, desde las 11 a.m. hasta las 2 p.m.
  • Florida Blue va a dirigir una feria de trabajos sobre salud el 23 de octubre, desde la 9 de la mañana a las 3 de la tarde, en la siguiente dirección: 8600 NW 36 St, Doral.

