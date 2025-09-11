Trabajo en EE. UU. : lista de ferias laborales en Miami ante la desaceleración de ofertas en el país

El mercado laboral de Estados Unidos sigue empeorando por la falta de creación de nuevos puestos en el país, además de la amplia demanda que hay actualmente. Al tiempo, se evidencia que los ingresos han disminuido y que los salarios se estancan, por lo que el panorama es desfavorecedor para los estadounidenses, especialmente para los jóvenes que acaban de salir al mercado laboral.

Por lo tanto, la ciudad de Miami, en Estados Unidos, llevará a cabo este septiembre y en octubre una serie de ferias de trabajo, que contarán con varias ofertas de diversos sectores industriales y laborales, donde además se abrirá la posibilidad de que las personas que asistan, ingresen a entrevistas con representantes de las compañías.

Las personas han evidenciado falta de ofertas laborales. | Foto: 123rf

Hialeah, Wynwood y Doral serán sedes de estas ferias, para que los residentes puedan empezar a planificar las fechas en las que pueden acudir a los eventos, en caso de que estén buscando trabajo o para hacer networking y conectar con empresarios y empleados, lo que amplía el círculo laboral.

Ante la situación, estas son las ferias que tendrán lugar este mes y el próximo en las ciudades de Florida:

Para profesionales de ventas y administración, tendrá lugar el 16 de septiembre de las 6 a las 8 de la noche, en el hotel Hilton Garden Inn Miami Dolphin Mall, 1695 Northwest 111 Avenida #Suite A.

Feria de trabajo de liderazgo, a cargo de la Cámara de Comercio de Wynwood y el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Miami, será el 19 de septiembre, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en Northeastern University en Miami, 230 Northwest 24 Street, 5to piso.

EE. UU. presenta una desaceleración laboral. | Foto: ADOBE STOCK

Feria para informar sobre temas escolares y oportunidades en el sector educativo, será el 26 de este mes, de 9 de la mañana hasta el medio día, en Lakeside Village Pavilion, University of Miami Campus, 1280 Stanford Drive Coral Gables.

Habrá una feria laboral virtual el 25 de septiembre, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, en la página oficial de Best Hire Career Fairs.

Las personas podrán asistir a una feria durante septiembre u octubre. | Foto: 123rf