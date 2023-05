Las vacaciones secretas que Disney World tiene para las personas con mucho dinero; hay una suite de 19 mil dólares la noche

Walt Disney World es el lugar ideal donde adultos y niños pueden divertirse y pasar unas vacaciones inolvidables. Sin embargo, el plan de asistir a los diferentes parques temáticos no es el único que existe y para disfrutar de esos ítems extra, tocaría invertir más dinero.

Es por eso que un artículo del medio de comunicación estadounidense Forbes dejó ver esos planes que están dirigidos a aquellos visitantes que quieren una experiencia distinta y mejorada.

Suites de 19 mil dólares la noche

El lujo en Disney no es para todos los mortales. Según se lee en el texto del medio mencionado existe una suite que cuesta 19 mil dólares la noche, la cual se encuentra en el Four Seasons Resort Orlando. La Royal Suite se puede conectar a nueve habitaciones del hotel, dando gran espacio y comodidad para quien se aloje en ella.

Además se tiene la posibilidad de reservar el piso 16 del hotel y tener las 21 habitaciones para los invitados las cuales cuentan con acceso privado por medio de un ascensor.

Si no es suficiente, el Four Seasons tiene spa, gimnasio abierto las 24 horas, el Movement Lawn, un lugar diseñado para clases regulares de yoga y el Four Seasons Golf and Sports Club Orlando el cual es un campo de 18 hoyos diseñado por Tom Fazio.

Hay muchas opciones para quienes quieran disfrutar Disney, eso sí, por un costo adicional - Foto: Getty Images

Pasar la noche en el Castillo de Cenicienta de Magic Kingdom

Pocos saben que existe una suite en medio de Magic Kingdom y menos que se encuentra dentro del castillo mítico castillo de Cenicienta.

Su acceso es exclusivo. Allí solo es posible entrar por medio de una invitación, la cual solo llega a personas reconocidas. También se puede tener acceso por medio del sitio Omaze, donde se hizo un sorteo el cual tenía como finalidad apoyar a la Orlando Magic Youth Foundation. Eso sí para participar toca desembolsillarse de varios dólares.

También se puede pasar una noche en el castillo de Cenicienta - Foto: Getty Images / Joe Raedle

Forbes también destaca los extras que hay en Epcot Center. En este parque existe un programa llamado Enchanting Extras el cual cuenta con degustaciones ilimitadas de licor, un crucero y hasta un vuelo chárter. Todas estas opciones tienen un alto costo que van desde los 180 dólares por persona.

Sin lugar a dudas ir a los parques de Disney no son el único plan en este destino y quienes tengan un poder adquisitivo mayor al de cualquier mortal, tendrán el privilegio de disfrutar esos ‘secretos’ que tiene guardado el reconocido parque temático estadounidense.

Forbes también recuerda que desde el año 2019 un adulto podía entrar al parque temático por el pago de una entrada de $109 y $159 aproximadamente; sin embargo, tras la fecha anunciada por la compañía y por primera vez, el precio de la boletería, tendrá una variación según la actividad durante el día, por ejemplo, entre $124 a $189. Todo lo anterior se realizará durante el periodo vacacional, es decir, entre Navidad y Año Nuevo, indica el portal.

Desde 2022 Disney tiene nuevos precios para los visitantes. - Foto: REUTERS

Desde diciembre de 2022 los precios regulares de las entradas a los parques temáticos se encuentran así: