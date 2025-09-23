Llega el equinoccio de otoño y marca el inicio de una nueva estación con cambios en el clima, celebraciones y tradiciones

El próximo 22 de septiembre llegará el cambio de estación a gran parte del hemisferio norte, dando inicio al otoño y dejando atrás el calor intenso del verano.

En Estados Unidos, el fenómeno ocurrirá a las 14:19 en la Costa Este y tres horas más tarde en la Costa del Pacífico. Durante este momento, conocido como equinoccio, el día y la noche tendrán casi la misma duración, ya que el Sol se ubicará directamente sobre la línea del ecuador.

Este tipo de atardeceres y amaneceres son comunes en estos días. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

En este hemisferio, el equinoccio traerá consigo jornadas equilibradas de 12 horas de día y 12 de noche. A partir de entonces, las noches comenzarán a alargarse, anticipando la llegada del invierno. Según datos de The Weather Channel, el 12 de octubre será el último amanecer antes de las 7:00 a. m. en varias regiones del país, mientras que desde el 21 de octubre el ocaso ocurrirá antes de las 6:00 p. m.

El clima también reflejará este cambio: la temperatura promedio descenderá a 15 °C, e incluso alcanzará los 10 °C en algunas zonas, lo que obligará a adaptar la vestimenta. Además, en ciertas ciudades se podrá presenciar un fenómeno urbano único: el alineamiento del sol entre los rascacielos.

Un ejemplo destacado es Chicago, donde el evento conocido como Chicagohenge reúne a locales y visitantes para contemplar cómo, a las 6:48 p. m., el sol se alinea de manera casi perfecta con las calles de la ciudad, creando un espectáculo visual inigualable.

Turistas y habitantes de la Ciudad de los Vientos se reúnen a ver el sol entre los rascacielos de la ciudad, | Foto: Getty Images

Por su parte, los relojes se atrasarán una hora el próximo 2 de noviembre, así que durante octubre la medida del tiempo no tendrá modificaciones.

Las tradiciones

En los países norteamericanos, con el otoño llegan distintas celebraciones civiles y culturales, lo que marca una época con varias tradiciones que remontan a siglos.

Algunas celebraciones paganas se desarrollan entre octubre y noviembre, relacionado con cultos a los muertos, rituales y agradecimiento al universo por las cosechas venideras.

En esta época, las hojas se vuelven amarillas y las frutas y verduras maduran, temática conmemorada por comunidades celtas o wiccas.

La calabaza simboliza la abundancia y las cosechas del otoño | Foto: NurPhoto via Getty Images

En octubre, llega la celebración de Halloween. A Estados Unidos llegó a través de irlandeses en el siglo XlX, pero se popularizó a lo largo del siglo XX.

Si bien tiene raíces místicas, la televisión y la publicidad hicieron que se explotara comercialmente, llegando a ser como se conoce hoy en día.

Además, el cuarto jueves de noviembre se festeja en EE. UU. el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés), una de las fechas más importantes del país norteamericano.