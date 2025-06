Sus entretenidos y excéntricos videos se han ganado el corazón de miles de seguidores a quienes muestra no solo los componentes de las aeronaves, sino también, un sin número de consejos para enfrentar los mayores temores a los que se puede enfrentar en un viaje en avión.

Los videos de Comer que se han vuelto virales

Su oficio no es realmente ser creador de contenidos, pues es un mecánico de aviones que pasa su vida entre arreglar trenes de aterrizaje y criar a sus dos hijos.

Esta particular combinación le ha valido más de 1.2 millones de seguidores en Instagram y casi medio millón en TiKTok.

“Algo que he aprendido en mi página es que no se habla mucho de los mecánicos de aviones; generalmente trabajamos entre bastidores, así que me alegra mostrar un poco de claridad sobre lo que hacemos”, le dijo Comer a CNN.