Momento en el que helicóptero impacta sobre una transitada autopista: “Todavía estoy temblando. Fue como rozar la muerte”

Por redes sociales ronda un video del momento exacto en el que se evidencia cómo un helicóptero se estrella en una autopista de California, a tan solo unos pocos metros de los conductores que estaban pasando por el lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades de emergencia que acudieron al lugar, las tres personas que iban a bordo se encuentran en estado crítico.

El accidente ocurrió en la autopista 50 cerca de Howe Avenue en la ciudad de Sacramento, el pasado lunes, 6 de octubre, cerca de las 7:05 de la noche. Los videos muestran que estaba sobrevolando por el lugar, y de repente cae en picada sobre la transitada autopista. Cuando impacta con el suelo, una gran columna de humo se desprende del lugar.

Las tres personas a bordo están gravemente heridas. | Foto: Tomada de redes sociales/PAUL KITAGAKI JR. pkitagaki@sacbee.com

Las imágenes dan cuenta de vidrios rotos, escombros y restos del helicóptero en la carretera, mientras que los transeúntes acudieron al lugar para intentar rescatar a los pasajeros. Además, se evidencia que la nave se partió en dos.

❗️🚁🇺🇲 - Breaking: REACH Air Medical Helicopter Crashes on Sacramento Freeway, Causing Multiple Injuries and One Fatality



A REACH Air Medical Services helicopter (N414RX) crashed onto eastbound Highway 50 near Howe Avenue in Sacramento just before 7:10 p.m. on Monday, October 6,… pic.twitter.com/6RYb1kcQJ0 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 7, 2025

La noche del lunes, los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y la policía local iniciaron con operaciones de rescate y de limpieza del lugar.

Hasta el momento, la Administración Federal de Aviación (FAA) sigue investigando las causas del accidente, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Este martes, los agentes detallaron que el helicóptero estaba de regreso a su base, en la ciudad de Redding, en California, luego de haber partido desde el Centro Médico UC Davis, en el mismo estado.

El accidente ocurrió en Sacramento, California. | Foto: Tomada de redes sociales/ViralPress

Además, ampliaron que las tres personas que viajaban en ese momento eran el piloto, una enfermera y un médico del centro médico mencionado. Los bomberos anunciaron que sufrieron graves heridas tras impactar contra el suelo.

El capitán del Departamento de Bomberos de Sacramento, Justin Sylvia, dijo a la prensa que las víctimas fueron trasladas a la institución hospitalaria donde trabajaban 20 minutos después del accidente.

“Recibimos más información de varias personas que llamaron para informar que un helicóptero se había estrellado en plena autopista 50”, dijo el capitán de bomberos sobre el momento que su departamento empezó a recibir llamadas de emergencia de las personas que atestiguaron el incidente.

Las autoridades investigan el motivo del accidente. | Foto: Tomada de redes sociales/PAUL KITAGAKI JR. pkitagaki@sacbee.com

“En ese momento, recibíamos informes iniciales de que había vehículos involucrados. Sin embargo, tras recorrer el lugar, no hay más vehículos involucrados”, añadió.

“El capitán solicitó inmediatamente la ayuda de los civiles que se encontraban en el lugar”, comentó sobre lo sucedido cuando los primeros agentes llegaron al rescate. “Lograron levantar parte del helicóptero y sacar a la víctima para que pudiéramos subirla a la parte trasera de una ambulancia y transportarla fuera del lugar”.

Un testigo, identificado como Davyd Bychkoviak, que iba conduciendo por el lugar cuando el helicóptero caía en espiral, dijo a la prensa que: “Todavía estoy temblando. Fue como rozar la muerte”.