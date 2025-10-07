Suscribirse

Estados Unidos

Momento en el que helicóptero impacta sobre una transitada autopista: “Todavía estoy temblando. Fue como rozar la muerte”

Tres personas resultaron gravemente heridas en el accidente de California.

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 2:33 a. m.
Tomada de redes sociales/PAUL KITAGAKI JR. pkitagaki@sacbee.com
El accidente ocurrió el lunes 6 de octubre.

Por redes sociales ronda un video del momento exacto en el que se evidencia cómo un helicóptero se estrella en una autopista de California, a tan solo unos pocos metros de los conductores que estaban pasando por el lugar.

De acuerdo con el informe de las autoridades de emergencia que acudieron al lugar, las tres personas que iban a bordo se encuentran en estado crítico.

El accidente ocurrió en la autopista 50 cerca de Howe Avenue en la ciudad de Sacramento, el pasado lunes, 6 de octubre, cerca de las 7:05 de la noche. Los videos muestran que estaba sobrevolando por el lugar, y de repente cae en picada sobre la transitada autopista. Cuando impacta con el suelo, una gran columna de humo se desprende del lugar.

accidente
Las tres personas a bordo están gravemente heridas.

Las imágenes dan cuenta de vidrios rotos, escombros y restos del helicóptero en la carretera, mientras que los transeúntes acudieron al lugar para intentar rescatar a los pasajeros. Además, se evidencia que la nave se partió en dos.

Contexto: Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

La noche del lunes, los agentes de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y la policía local iniciaron con operaciones de rescate y de limpieza del lugar.

Hasta el momento, la Administración Federal de Aviación (FAA) sigue investigando las causas del accidente, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Este martes, los agentes detallaron que el helicóptero estaba de regreso a su base, en la ciudad de Redding, en California, luego de haber partido desde el Centro Médico UC Davis, en el mismo estado.

accidente
El accidente ocurrió en Sacramento, California.

Además, ampliaron que las tres personas que viajaban en ese momento eran el piloto, una enfermera y un médico del centro médico mencionado. Los bomberos anunciaron que sufrieron graves heridas tras impactar contra el suelo.

Contexto: Avión se sale de la pista en medio de aterrizaje en EE. UU.: esto se sabe del inusual accidente

El capitán del Departamento de Bomberos de Sacramento, Justin Sylvia, dijo a la prensa que las víctimas fueron trasladas a la institución hospitalaria donde trabajaban 20 minutos después del accidente.

“Recibimos más información de varias personas que llamaron para informar que un helicóptero se había estrellado en plena autopista 50”, dijo el capitán de bomberos sobre el momento que su departamento empezó a recibir llamadas de emergencia de las personas que atestiguaron el incidente.

Tomada de redes sociales/ViralPress
Las autoridades investigan el motivo del accidente.

“En ese momento, recibíamos informes iniciales de que había vehículos involucrados. Sin embargo, tras recorrer el lugar, no hay más vehículos involucrados”, añadió.

Contexto: “Se sintió como un terremoto”: pasajeros narran el choque entre dos aviones de United Airlines en EE. UU.

“El capitán solicitó inmediatamente la ayuda de los civiles que se encontraban en el lugar”, comentó sobre lo sucedido cuando los primeros agentes llegaron al rescate. “Lograron levantar parte del helicóptero y sacar a la víctima para que pudiéramos subirla a la parte trasera de una ambulancia y transportarla fuera del lugar”.

Un testigo, identificado como Davyd Bychkoviak, que iba conduciendo por el lugar cuando el helicóptero caía en espiral, dijo a la prensa que: “Todavía estoy temblando. Fue como rozar la muerte”.

Ningún transeúnte ni conductor resultó herido, y se está a la espera de los resultados de las indagaciones de las autoridades.

