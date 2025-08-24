Suscribirse

Mujer demanda a su restaurante favorito en Nueva York por insólito elemento encontrado en su wrap

La mujer inició un proceso legal contra Create Astoria argumentando que este producto puede ser peligroso para el público en general.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 9:54 p. m.
Mujer demanda a restaurante por insólito elemento encontrado en su comida
Mujer demanda a restaurante por insólito elemento encontrado en su comida.

La supuesta aparición de tejido humano en un wrap de pollo llevó a la agente inmobiliaria Mary Elizabeth Smith a entablar una demanda contra uno de sus restaurantes favoritos: el Create Astoria, en Queens.

Contexto: Pizzería intoxicó a 85 personas con este inusual producto: el CDC llegó a una impactante conclusión

Así ocurrieron los hechos que llevaron a la demanda

El documento presentado ante la Corte Suprema del condado de Nueva York indica que Smith mordió el wrap y detectó lo que describió como “un tejido humano, una punta de dedo”.

Aunque la mujer no alcanzó a ingerir el fragmento del inusual elemento, la experiencia la condujo a padecer “dolor, shock y angustia mental”, de acuerdo con lo que expresó su abogado Robert Mera.

El jurista además indicó que, tras el episodio, Smith llevó el fragmento hallado en su comida al laboratorio para que le hicieran un análisis forense.

Cual no sería su sorpresa cuando el resultado de los exámenes reafirmó que se trataba de tejido humano femenino.

“Ella ordenó un wrap de pollo y, al morderlo, había un trozo de dedo ahí. Por suerte, no lo tragó, pero la dejó traumatizada”, afirmó su representante legal en entrevista con People.

Mujer demanda a restaurante por insólito elemento encontrado en su wrap
Mujer demanda a restaurante por insólito elemento encontrado en su wrap. | Foto: Getty Images

Reacciones del restaurante ante la demanda

El responsable de Create Astoria, Teddy Karagiannis, calificó la demanda de “fraudulenta” y “ridícula”, pues afirma que el mismo funcionamiento del local hace imposible que un fragmento humano termine en la comida de alguno de sus clientes.

Además, enfatizó en que el día del incidente no había personal femenino trabajando en el restaurante en la línea de preparación, de acuerdo con lo que declaró en The New York Post.

El restaurante, apoyado por su aseguradora Liberty Mutual, rechazó los alegatos de Smith.

Según lo que se registra en la respuesta oficial de la aseguradora, esta se negó a indemnizar a la denunciante, respaldando la versión del dueño del establecimiento respecto a los controles internos que se realizan en su local de comidas.

De acuerdo con la denuncia presentada por Smith, tras el inusual hallazgo acudió a una clínica médica para someterse a terapia antirretroviral ante el riesgo de enfermedades transmitidas por contacto sanguíneo.

Además, le ha costado mucho trabajo volver a consumir pollo y prefiere comer en casa.

Por su parte, Karagiannis declaró que planea presentar una contrademanda por difamación ante lo que califica como una acusación “imposible”.

Contexto: Las peores horas para pedir comida a domicilio en Estados Unidos

De hecho, el empresario sugirió que el fragmento de tejido humano lo pudo haber recogido la demandante en otro lugar.

Hasta el momento, se está a la espera de una respuesta definitiva frente al caso que aún no ha sido cerrado por las autoridades de Nueva York.

