Estados Unidos

“Nada puede detener lo inevitable”: congresista de EE. UU. pronostica el fin del régimen de Maduro ante posible guerra con Venezuela

El presidente Trump ha sugerido que podría declarar la guerra a la dictadura venezolana.

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025, 1:42 a. m.
El congresista Carlos Giménez se refirió a las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe.
El congresista Carlos Giménez se refirió a las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe. Foto: Joe Raedle / Fotógrafo de plantilla/Getty Images - Anadolu / Colaborador/Getty Images

El congresista republicano Carlos Giménez, quien ha demostrado su total apoyo a las operaciones militares que el presidente Donald Trump ordenó en el Caribe desde agosto, sentenció que al régimen de Nicolás Maduro le queda poco tiempo.

Este miércoles, 17 de diciembre, Giménez y otros congresistas se mostraron a favor de las intervenciones en el Caribe y las presiones del Gobierno sobre el régimen de Maduro, pese a que otros senadores y representantes a la Cámara del Partido Demócrata le han pedido a la administración pruebas de que los ataques iban dirigidos a narcoterroristas. Incluso, algunos tribunales han intentado bloquear las órdenes del presidente.

Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AFP

Desde mediados de agosto, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacen presencia en el Caribe, se han bombardeado 26 embarcaciones que, supuestamente, transportaban droga hacia el norte. En los operativos han muerto al menos 95 personas.

Trump le habría preguntado a las empresas petroleras si volverían a Venezuela si Maduro deja el poder, esto respondieron

“Nada puede detener lo inevitable: el fin de la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro en #Venezuela”, escribió Giménez en su perfil de X este miércoles. “Es muy simple: o estás del lado de la libertad y la seguridad del pueblo estadounidense o del lado de la moribunda dictadura narcoterrorista en #Venezuela“, sentenció en otro trino, antes de su intervención en la Cámara de Representantes.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: GETTY IMAGES

El pasado martes, el presidente Trump ordenó el “bloqueo total” de los barcos petroleros que están sancionados. La medida establece que estos no pueden salir de puertos de Venezuela ni tampoco viajar hacia el país de Latinoamérica. Esta decisión, que no afecta en gran medida el mercado de hidrocarburos mundial, sí es un golpe a la economía nacional de Venezuela.

“Apoyo plenamente el bloqueo petrolero del presidente Trump y todas las operaciones militares para proteger a Estados Unidos de estos matones”, comentó el congresista en otro mensaje en sus redes sociales.

“El dictador narcoterrorista Nicolás Maduro y su criminal Cartel de los Soles deben ser relegados al basurero de la historia”, remarcó.

Maduro toma una decisión ‘urgente’ tras conocer que Venezuela “está rodeada” por EE. UU.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Foto: Captura de pantalla

“El colapso del cartel narcoterrorista de Maduro será el equivalente en este hemisferio a la caída del Muro de Berlín”, estableció.

Trump aumenta la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela

En oportunidades anteriores, el republicano ha comentado en sus cuentas que se acerca el fin del régimen de Maduro y ha apoyado la idea de Trump de que las fuerzas militares ingresen a territorio venezolano para combatir el narcotráfico desde tierra. Sus comentarios se dan el mismo día en el que el presidente se alista para dar un discurso nacional, en el que podría declarar guerra contra la dictadura.

