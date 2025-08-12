Suscribirse

Estados Unidos

Ojo al dato: este es el detalle que debe tener la moneda de 50 centavos para que valga hasta $960 mil dólares

Una variante especial del medio dólar Kennedy de 1964, con un detalle único en el cabello, podría alcanzar un valor histórico.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

12 de agosto de 2025, 4:33 p. m.
Moneda Kennedy 1964 DCAM “Accented Hair” encapsulada por PCGS, en excelente estado de conservación.
Versión Deep Cameo del medio dólar Kennedy de 1964 con el acabado satinado característico de la variante “Accented Hair”. | Foto: PCGS

En el mundo del coleccionismo, un rasgo diminuto puede transformar una moneda corriente en un hallazgo valioso. En el medio dólar Kennedy de 1964, ese rasgo aparece en variantes Proof y Specimen, sobre todo en la conocida “Accented Hair”, donde líneas adicionales en el cabello y un acabado satinado distinguen ejemplares raros.

Kennedy half dollar debutó en 1964 tras el asesinato del presidente, lo que originó emisiones para circulación y series de prueba que hoy son objeto de estudio numismático.

No todas las piezas con ese detalle alcanzan cifras extraordinarias, pero existen precedentes que muestran el potencial. Un 1964 SMS calificado SP-68 se remató en 156.000 dólares, demostrando que grado y acabado son determinantes cuando coleccionistas y casas de subasta compiten por ejemplares excepcionales; casas como Stack’s Bowers o Heritage suelen manejar estas piezas en remates especializados.

Moneda de 50 centavos Kennedy 1964 Proof “Accented Hair” con acabado espejo y detalles realzados en el cabello.
Ejemplar Proof del medio dólar Kennedy de 1964 con el distintivo “Accented Hair”, reconocible por los mechones más marcados sobre la oreja. | Foto: NGC

La variante “Accented Hair” se reconoce por surcos más pronunciados en la zona del peinado y por rasgos en la letra “I” de LIBERTY; fue una emisión breve porque el diseño se ajustó oficialmente, lo que la hace escasa respecto a la tirada total.

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro
Contexto: Este es el listado de las monedas conmemorativas que tiene disponibles en el Banco de la República

En grados altos (PR68DCAM, PR69) las piezas han alcanzado desde varios miles hasta decenas de miles de dólares; según PCGS, ejemplares PR68DCAM pueden valorarse en torno a diez mil dólares y un PR69 excepcional llegó a rematar por decenas de miles de dólares en subasta.

Moneda Kennedy 1964 “Accented Hair” encapsulada y certificada PF-65 por servicio profesional.
Ejemplar encapsulado y certificado PF-65 de la variante “Accented Hair” del medio dólar Kennedy de 1964. | Foto: Integrity Coin Store

Los factores que elevan el precio son la conservación extrema (calificaciones PR/SP altas), la autenticidad certificada por empresas como PCGS o NGC y características físicas: composición de plata al 90%, contraste fuerte y ausencia de marcas de manejo.

Además, la demanda entre coleccionistas y la visibilidad en plataformas y redes sociales han incrementado el interés por raras variantes en años recientes.

La cota teórica de $960.000 dólares debe considerarse un techo excepcional, alcanzable solo si coinciden grado PR-70, una variante única o con error inédito, procedencia histórica insólita y una subasta con pujadores internacionales dispuestos a romper récords.

Contexto: Billete de 20 dólares con estrella al final: coleccionistas pagan hasta 270.000 dólares

El mercado numismático ya ha mostrado pagos extraordinarios: la “Double Eagle” de 1933 se vendió por casi $19 millones de dólares, ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar una pieza única.

Si sospecha que tiene una moneda potencialmente valiosa, evita limpiarla o tocar su superficie con guantes incorrectos y documenta cualquier procedencia conocida.

Revisa la presencia del “Accented Hair” (líneas adicionales entre la parte y la oreja y la serif débil en “I”), solicite la encapsulación y calificación por PCGS o NGC y consulte una casa de subastas especializada antes de intentar vender; así protege la autenticidad y el mayor valor posible.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo al dato: este es el detalle que debe tener la moneda de 50 centavos para que valga hasta $960 mil dólares

2. La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

3. Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

4. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

5. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColeccionistasmonedasEstados UnidosHistoriaLujo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.