Planes imperdibles para hacer en Los Ángeles este fin de semana: una agenda para disfrutar

Agenda de los eventos que tendrán lugar en Los Ángeles este fín de semana

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de febrero de 2026, 3:41 p. m.
Los Ángeles sería una de las ciudades más afectadas por este mega terremoto. Foto: Getty Images

Con la llegada del First Fridays, millones de personas buscan planes para poder disfrutar con familia y amigos. Es por eso que aquí le dejamos una serie de planes que puede hacer en medio de esta temporada, y otros que puede realizar en cualquier momento, pero que de igual manera son muy interesantes en la ciudad de Los Ángeles.

Raro fenómeno meteorológico podría afectar la llegada de la primavera: solo ha ocurrido 3 veces desde que hay registros

El First Fridays es una serie de eventos que se realizan en algunas ciudades de Estados Unidos con motivo del primer viernes de cada mes.

Planes

Viernes 6 de febrero

First Fridays en el Natural History Museum

El Museo de Historia Natural abre sus puertas para que se pueda disfrutar de música en vivo, con DJs que serán los encargados de animar la fiesta con sus intervenciones.

Es una oportunidad única de tener un espectáculo musical al lado de las importantes exposiciones del museo. En medio de este evento se podrán consumir comidas y bebidas mientras se está en un recinto cargado de historia y ciencia.

De acuerdo con la información oficial del evento, en la Sala de Mamíferos Africanos estarán los DJs Novena Carmel y Wyldeflower de KCRW; y en la Sala de Mamíferos Norteamericanos estará Jay Som.

Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Foto: Apple TV via Getty Images

El evento será de 6 de la tarde a 10 de la noche, con entradas que van desde los 20 dólares en adelante. Para mayor información, se puede dirigir a la página oficial del Museo de Historia Natural de Los Ángeles.

Sábado 7 de febrero

Presentación del libro “The Poet and the Silk Girl”

Esta presentación, a cargo de la autora Satsuki Ina, también contará con la presencia de Adrian Tomine, un novelista gráfico. Tendrá lugar en el Japanese American National Museum en el horario de 2:00 a 3:30 de la tarde.

El libro que se presentará tiene como tema la experiencia japonés-americana en medio de la Segunda Guerra Mundial. Esta sería una oportunidad de disfrutar de ese análisis histórico que une a varios pueblos con el territorio norteamericano. Los boletos cuestan 5 dólares.

Sounds of LA en el Getty

En este caso retorna la importante serie Sounds of LA al famoso museo Getty. En esta se exploran los diferentes sonidos musicales que circundan la ciudad de Los Ángeles. Para esta ocasión se presentará la banda indígena Pamyua: Inuit Soul.

La entrada es gratuita y será el sábado a las 7 de la noche, y el día domingo a las 4 de la tarde.

Música en el Xalos Event Center

Diferentes exponentes musicales como Los Bondadosos, Los Muecas, Los Freddy’s y Los Mismos harán un concierto en el Xalos Event Center el día sábado a las 8 de la noche. Los boletos van desde 76 dólares.

Planes para cualquier día

  • Visitar el Paseo de la Fama.
  • Visitar Universal Studios Hollywood.
  • Visitar el LACMA.

