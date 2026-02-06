Estados Unidos

Raro fenómeno meteorológico podría afectar la llegada de la primavera: solo ha ocurrido 3 veces desde que hay registros

A raíz de las bajas temperaturas, el Lago Erie se encuentra congelado en un 95 %, y se avecina un fenómeno que podría ocasionar que la llegada de la primavera se tarde más de lo normal.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

6 de febrero de 2026, 2:36 p. m.
Lago Erie.
Lago Erie. Foto: Anadolu via Getty Images

Estados Unidos, finalizando el año 2025 y empezando el año 2026, ha tenido que experimentar condiciones meteorológicas extremas que en algunas zonas han dejado estragos significativos.

En este momento se prevé un fenómeno inusual que puede retrasar la llegada de la primavera. Este curioso acontecimiento se puede dar debido a que el lago Erie está llegando aproximadamente a un 95 % de congelación.

Las flores amarillas representan la llegada de la primavera
Primavera. Foto: Getty Images

Esto aumenta considerablemente el escenario eventual en el que se congele por completo, algo que solo se ha podido evidenciar tres veces desde que existen registros.

La congelación del lago Erie se debe a la masa de frío ártico que ha llegado al territorio de Estados Unidos. Según lo que indica el medio de comunicación Newsweek, las temperaturas han estado entre 10 y 25 grados por debajo de la media histórica.

Hubo un aumento exponencial en la congelación de este lago, que, según se menciona, es vulnerable a experimentar este tipo de situaciones, ya que puede perder calor más rápidamente por ser un lago con poca profundidad.

Los únicos periodos en los que se pudo experimentar una congelación total de este cuerpo de agua fueron en 1978, 1979 y el último, más reciente, en el año 1996.

Normalmente, el lago puede llegar a congelarse de manera parcial hasta un 65 %, pero que lo haga de manera completa es un fenómeno extraño que, como se mencionó anteriormente, en contadas ocasiones se ha manifestado.

La congelación total puede afectar la llegada de la primavera, especialmente en zonas cercanas a la costa, pues la presencia de hielo no permite que se haga una transferencia del calor hacia el ambiente, según manifiesta Newsweek. Todo esto puede hacer que el frío se prolongue y que la primavera entre un poco más tarde de lo que se acostumbra.

Una ola polar azota dos tercios del país, con temperaturas bajo cero y récords de frío en Florida.
Frío extremo. Foto: AFP

Sin embargo, los meteorólogos ya indican que, dadas las circunstancias que han tenido lugar en Estados Unidos, sí se espera que la primavera que arribe al territorio experimente temperaturas más bajas de lo que normalmente se registra.

Hay que recordar que Estados Unidos, con el paso de la tormenta Fern, presenció una de las afectaciones más grandes registradas en el transporte aéreo desde la pandemia del covid-19. También dejó un saldo de víctimas mortales por hipotermia, incidentes con quitanieves, entre otras causas relacionadas.

Es importante tomar las medidas de precaución necesarias en medio de las condiciones climáticas que han hecho presencia en todo el territorio nacional.

