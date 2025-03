Popular cadena de comida mexicana entra en bancarrota y anuncia cierre de locales en Estados Unidos

La cadena de restaurantes On The Border Mexican Grill & Cantina se acogió a la bancarrota bajo el Capítulo 11 el 4 de marzo de 2025, presentando su solicitud ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

En febrero de 2025, la compañía tomó la drástica decisión de cerrar un tercio de sus restaurantes, lo que incluyó el cierre de 40 establecimientos considerados no rentables.

Motivos detrás de la bancarrota de On The Border

Además, la creciente competencia con otras cadenas de comida mexicana, como Chipotle y Taco Bell , contribuyó a la disminución del tráfico de clientes en On The Border .

Cierre de sucursales y operaciones actuales

Previo a su declaración de quiebra, On The Border cerró varias de sus ubicaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Papillion, Nebraska, y Lubbock, Texas.

Contexto en la industria de restaurantes

On the Border no es la única cadena que ha enfrentado dificultades financieras recientemente. Otras cadenas de comida casual, como Red Lobster y TGI Fridays, también se han declarado en bancarrota, reflejando una tendencia preocupante en el sector de la gastronomía.