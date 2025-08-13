Suscribirse

Estados Unidos

¿Puede un residente permanente perder la green card por manejar borracho?

Esta es una infracción que puede resultar grave en Estados Unidos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 3:48 p. m.
x
La momento de la prueba, esté tranquilo y no presente resistencia. Es posible impugnar por mal procedimiento o defectos en los resultados. | Foto: Getty Images

En Estados Unidos, manejar en estado de embriaguez, puede tener consecuencias legales serias, y en el caso de las personas inmigrantes, es posible que afecte su estatus migratorio.

El DWI, como se le conoce a esta infracción, efectivamente puede desembocar en la revocación de la green card. Incluso, es posible que termine en una orden de deportación.

Ahora bien, las consecuencias legales y migratorias dependen de la gravedad del DWI. Se complica si se anexa al expediente algún delito de consideración, o porte ilegal de drogas.

La green card no será objeto de revocación si tiene una o dos infracciones por conducir con tragos en la cabeza.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”

Si durante la infracción también hallado culpable por felonía agravada, como por ejemplo atropellar a alguien de forma dolosa o provocar un choque con heridos de gravedad, es posible que las autoridades competentes lo lleven ante un juez migratorio.

“El hecho se convierte, además, en un homicidio. Y son esos cargos adicionales los que colocan a la persona en riesgo de que le quiten la residencia”, dice José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, Florida.

Consecuencias para la solicitud de cambio de estatus migratorio

Cada vez que un inmigrante hace una solicitud de residencia permanente u otro tramite migratorio, USCIS (La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) hace un estudio sobre el carácter moral del solicitante.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
USCIS verifica todos los antecedentes penales de los ciudadanos inmigrantes | Foto: Getty Images

Aquí, se mide que tan buen ciudadano sería la persona en caso tal de otorgarle la green card.

Contexto: USCIS hace esta búsqueda clave que puede bloquear su green card antes de aprobarla

Así bien, la ley menciona que si la personas tiene dos o más infracciones por DUI, puede estar en su contra y es posible que refuten su buen carácter moral.

Attlaw afirma que no es recomendable mentir a USCIS sobre este tipo de infracciones, ya que ellos toman huellas dactilares, y prácticamente pueden rastrear todos los pormenores legales del solicitante.

Sin embargo, si cumple con las instrucciones del tribunal, es factible restaurar el carácter moral.

Los delitos más comunes que pueden presentar con la infracción son:

  • DWI causando asesinato o lesiones corporales a alguien.
  • DWI sin licencia de conducir.
  • DWI usando un arma prohibida o arma de fuego.
  • DWI con un menor en su vehículo.
  • DWI en posesión de grandes cantidades de sustancias controladas.
  • DWI como drogadicto.
  • Conducción bajo los efectos del alcohol con actos violentos y ofensivos.

Si comete algún delito grave, también le pueden retirar su visado y ser deportado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosGreen Card

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.