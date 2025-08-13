¿Puede un residente permanente perder la green card por manejar borracho?

En Estados Unidos, manejar en estado de embriaguez, puede tener consecuencias legales serias, y en el caso de las personas inmigrantes, es posible que afecte su estatus migratorio.

El DWI, como se le conoce a esta infracción, efectivamente puede desembocar en la revocación de la green card. Incluso, es posible que termine en una orden de deportación.

Ahora bien, las consecuencias legales y migratorias dependen de la gravedad del DWI. Se complica si se anexa al expediente algún delito de consideración, o porte ilegal de drogas.

La green card no será objeto de revocación si tiene una o dos infracciones por conducir con tragos en la cabeza.

Si durante la infracción también hallado culpable por felonía agravada, como por ejemplo atropellar a alguien de forma dolosa o provocar un choque con heridos de gravedad, es posible que las autoridades competentes lo lleven ante un juez migratorio.

“El hecho se convierte, además, en un homicidio. Y son esos cargos adicionales los que colocan a la persona en riesgo de que le quiten la residencia”, dice José Guerrero, abogado de inmigración en Miami, Florida.

Consecuencias para la solicitud de cambio de estatus migratorio

Cada vez que un inmigrante hace una solicitud de residencia permanente u otro tramite migratorio, USCIS (La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) hace un estudio sobre el carácter moral del solicitante.

USCIS verifica todos los antecedentes penales de los ciudadanos inmigrantes | Foto: Getty Images

Aquí, se mide que tan buen ciudadano sería la persona en caso tal de otorgarle la green card.

Así bien, la ley menciona que si la personas tiene dos o más infracciones por DUI, puede estar en su contra y es posible que refuten su buen carácter moral.

Attlaw afirma que no es recomendable mentir a USCIS sobre este tipo de infracciones, ya que ellos toman huellas dactilares, y prácticamente pueden rastrear todos los pormenores legales del solicitante.

Sin embargo, si cumple con las instrucciones del tribunal, es factible restaurar el carácter moral.

Los delitos más comunes que pueden presentar con la infracción son:

DWI causando asesinato o lesiones corporales a alguien.

DWI sin licencia de conducir.

DWI usando un arma prohibida o arma de fuego.

DWI con un menor en su vehículo.

DWI en posesión de grandes cantidades de sustancias controladas.

DWI como drogadicto.

Conducción bajo los efectos del alcohol con actos violentos y ofensivos.