El reloj de asilo en Estados Unidos es un mecanismo que cuenta el tiempo desde que una persona presenta su solicitud de asilo ante USCIS o un tribunal de inmigración (Formulario I-589).

Es un mecanismo fundamental para determinar cuando un solicitante de asilo puede ser elegible para pedir un permiso de trabajo, tiempo que puede ser alrededor de 150 días desde la presentación de la solicitud.

Puede detenerse o pausarse por diversas razones relacionadas con retrasos o ausencias en el proceso de solicitud de asilo, lo que puede afectar la obtención del permiso mencionado.

¿Qué acciones detienen el reloj de asilo?

Las acciones comunes que detienen el reloj de asilo en Estados Unidos, son, principalmente, aquellas que causan retrasos o pausas en el proceso de solicitud de asilo.

Las más frecuentes suelen serlas siguientes:

Solicitar una reprogramación o cambio de fecha para la entrevista de asilo.

No presentarse a citas obligatorias, como entrevistas o citas biométricas.

Pedir más tiempo para preparar el caso, por ejemplo, para buscar un abogado, o para reunir pruebas adicionales.

Cambiar el lugar en donde se va a realizar la entrevista o el procedimiento de asilo.

No cooperar con la información o documentación requerida por las autoridades de inmigración.

Cualquier demora administrativa o solicitud del solicitante que suspenda el avance normal del caso.

Las acciones mencionadas detienen el reloj de asilo, porque suspenden el conteo de los días que se requieren para que una persona sea elegible para solicitar un permiso de trabajo.

Cuando el reloj está detenido, el solicitante no acumula tiempo hacia los 150 días mínimos requeridos para la solicitud de dicho permiso.

Por lo anterior, es esencial evitar las pausas innecesarias para que el proceso mantenga su curso normal, como se indica en la página web Canto Legal.

¿Cómo mostrar correcciones para reactivar el reloj de asilo?

Para hacer correcciones o mostrar arrepentimiento y reactivar así el reloj de asilo en Estados Unidos, interesado debe presentarse ante un juez de inmigración en la audiencia preliminar o en cualquier audiencia relacionada, y expresar claramente que está listo para continuar con el caso.

Es importante comunicar que se desea seguir adelante con el proceso, incluso si no se cuenta con un abogado, y manifestar que se está dispuesto a cooperar de manera activa.

Además, se deben mostrar que las acciones que causaron la demora ya están resueltas, e indicarle al juez que se está dispuesto a continuar con el proceso sin que haya más retrasos.

Es importante demostrar que se tiene la intención de continuar avanzando de forma activa en el caso.