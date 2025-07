Según el organismo de salubridad, el retiro del producto se debe a que se detectó la presencia de un alérgeno no declarado. Según la FDA, los dulces de chocolate contienen un lácteo que no figura en los ingredientes del etiquetado, por lo que no alerta a las personas de lo que están consumiendo. Lo anterior representa un riesgo para aquellas personas alérgicas al ingrediente y que no saben que el dulce lo contiene.