Este martes, 14 de octubre, se dio a conocer el video en el que se registró un fuerte accidente aéreo en horas de la tarde en Fort Worth, Texas.

El accidente sucedió el pasado domingo 12 de octubre y, en un principio, se habló de dos víctimas fatales, las cuales estaban dentro de la aeronave que se precipitó al suelo y provocó un fuerte incendio.

Aún no se sabe con exactitud cuál fue el motivo por el cual el avión cayó violentamente al suelo, en medio de un estacionamiento e impactando directamente contra varios camiones.

El choque de la aeronave causó un incendio muy fuerte que duró al menos media hora, pero se disipó rápidamente gracias a la pronta atención del Departamento de Bomberos de Fort Worth (FWFD, por sus siglas en inglés).

En los escombros que dejó el fuerte incendio se encontraron dos cuerpos que, hasta el momento, no han podido ser identificados, al igual que la clase de aeronave que se impactó en el lugar de los hechos, según informó NBC News.

Adicionalmente, diferentes representantes del Cuerpo de Bomberos afirmaron que el fuego se expandió hasta 10 tractomulas que se encontraban estacionadas al momento de la precipitación de la aeronave, y que también se extendió hacia unas zonas verdes cercanas al estacionamiento.

Por ahora, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) son las dos entidades que se encuentran trabajando para investigar el origen del terrible accidente.

Hasta el momento, ninguna de las dos entidades ha informado algún hecho relevante respecto a las identidades de las víctimas, la clase de avión que piloteaban o el punto de partida del trayecto que terminó en tragedia.

Inicialmente, los habitantes de la zona estaban tranquilamente pasando su domingo, pero algunos relataron que aquel día tranquilo fue interrumpido por una fuerte explosión.

Un sonido que trajo consigo una gran nube de humo negro que alertó a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a los bomberos para averiguar de qué se trataba.