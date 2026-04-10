Reviven cines en Estados Unidos: cifras dan luz de esperanza en medio de amenazas por plataformas de streaming

Gracias a éxitos como “Super Mario Galaxy: La película” y “Proyecto Fin del mundo”, la taquilla estadounidense registró el mejor comienzo de año desde la pandemia, una tendencia que, sin lugar a dudas, se convierte en una noticia buena para los dueños de las salas de cine, quienes se han mostrado preocupados por el futuro de la industria.

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El sector, que ha estado amenazado por el crecimiento del streaming, sobrepasó por primera vez en la presente década la marca de los 2.000 millones de dólares en ingresos hasta la primera semana de abril, lo que supone un avance importante en términos de estabilidad.

Aunque los números no igualan los niveles previos al covid-19, los dueños de las salas de cine están “muy emocionados”, según Michael O’Leary, director ejecutivo de Cinema United, la mayor organización gremial de exhibición cinematográfica del mundo. Este panorama representa, además, un síntoma de alivio en medio de las amenazas que enfrentan estos espacios.

Los ingresos en las taquillas de los cines registró un aumento significativo que da un parte de alivio para la industria. Foto: Getty Images

“Se trata de un crecimiento de 23% (frente a 2025) en el sector doméstico”, agregó O’Leary, quien se encuentra en preparación para liderar la próxima semana la CinemaCon, la reunión anual del grupo en Las Vegas.

Para O’Leary, es claro que mantener la racha de crecimiento es fundamental para la supervivencia del sector, que ha sufrido por la pandemia, las huelgas de actores y guionistas, y el avance del streaming, el cual, con su oferta inmediata e inagotable, ha transformado los hábitos de consumo del público. Sin embargo, aún existe un grupo poblacional que prefiere asistir a las salas para disfrutar de una película.

El aumento también refleja la resiliencia de los cines y, en parte, está impulsado —de acuerdo con O’Leary— por el crecimiento de la oferta internacional, un mercado que también ha mostrado señales de recuperación.

“La gente ya no sólo está interesada en películas de Hollywood”, dijo.

“Y mucho tiene que ver con que la gente quiere historias cautivadoras. No importa dónde vives o de dónde eres, ni qué idioma hablas, tú quieres una historia fascinante e interesante”.

Este comportamiento también está guiado por un factor generacional y por la capacidad de adaptación del sector.

“Ves a la industria de la exhibición reinventarse, enfocada en crear nuevas y emocionantes experiencias en el cine. Y ves a las audiencias regresando, especialmente los más jóvenes”, afirmó el ejecutivo.

La generación Z, añadió, “es el grupo demográfico de cinéfilos habituales que más rápido está creciendo”.

Consolidación del sector

En la década pasada, la taquilla norteamericana superó en varias ocasiones los 11.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, desde la pandemia no ha logrado alcanzar los 9.000 millones.

Este año, una serie de lanzamientos exitosos ha impulsado un repunte que, según algunas proyecciones, podría acercarse nuevamente a esas cifras.

“Proyecto Fin del mundo”, protagonizada por Ryan Gosling, debutó con 81 millones de dólares en el mercado doméstico.

A esta le siguió “Super Mario Galaxy: La película”, secuela de la adaptación cinematográfica del popular videojuego lanzada en 2023, que recaudó 191 millones de dólares en América del Norte durante su fin de semana de estreno.

Las plataformas de streaming han golpeado fuertemente a las salas de cine. Foto: Getty Images

Las expectativas también crecen con próximos lanzamientos como “Michael”, la película biográfica sobre el cantante Michael Jackson; “El diablo viste a la moda 2”; “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”; “Spider-Man: Brand New Day”; “The Odissey” y la tercera entrega de “Duna”, entre otros.

No obstante, en medio de este panorama positivo, la posible venta del estudio Warner Bros, actualmente en conversaciones con Paramount, genera inquietud en la industria.

“Cuando se da la consolidación de los grandes estudios, como aprendimos con Disney y Fox, la cantidad de películas producidas disminuye, los precios suben, y creemos que eso es perjudicial para los cines”, señaló el entrevistado.

El gremio no solo se opone a la transacción, sino que también ha llevado sus preocupaciones ante reguladores estadounidenses e internacionales.

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“Los instamos a examinar de cerca esta fusión”, planteó O’Leary, “porque sus consecuencias son graves”.

CinemaCon se realizará del 13 al 16 de abril en Las Vegas, donde los estudios presentarán un adelanto de su oferta cinematográfica para este año.

*Con información de AFP.