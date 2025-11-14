Se adelanta el Black Friday: Amazon confirma fecha y duración de su maratón de rebajas

El último fin de semana de noviembre llegan altos descuentos que los estadounidenses pueden aprovechar para adelantar sus compras navideñas. Este evento tiene lugar luego de la festividad más importante del año en Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias, que se celebrará el jueves 27 de noviembre.

El viernes siguiente será el Black Friday (viernes negro), como tradicionalmente ocurre hace años, donde las tiendas y empresas establecen ofertas imperdibles. Además, el lunes 1 de diciembre tiene lugar el Cyber Monday (lunes cibernético), un segundo día de tentadoras rebajas.

Miles de personas esperan ansiosas los dos días para realizar compras masivas a precios asequibles de marcas reconocidas y queridas por los ciudadanos que abarcan desde tecnología hasta maquillaje, hogar y ropa.

Antes del Black Friday, las compañías abren ofertas durante días. | Foto: Getty Images

Ante la situación, varias compañías han abierto eventos previos ara que las personas empiecen a gastar antes del Black Friday. Amazon en una de ellas, que anunció que las ofertas en línea iniciará a partir del 20 de este mes.

Las ofertas de la gigante de ventas en internet extiende su temporada de ofertas hasta el 1 de diciembre, de acuerdo con un comunicado que compartió Amazon este viernes, 14 de noviembre.

Los artículos con descuentos abarcan ropa, belleza, dispositivos electrónicos y productos para el hogar.

Amazon anunció las fechas de sus descuentos. | Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo con los detalles de la empresa, los artículos para la casa de marca Shark tendrán descuentos de hasta el 55 %, algunos juegos de la marca Nintendo tendrán un 50 % de descuento, y marcas de ropa serán también 50 % más baratas.

Además de los eventos mencionados, Amazon anunció el lanzamiento de la Tienda Navideña, donde los compradores encontrarán paquetes de regalos con varios juguetes de marcas reconocidas como Hot Wheels y Fisher Price, con el fin de facilitar la búsqueda de regalos de Navidad para los más pequeños.

Los descuentos inician antes de Navidad. | Foto: Getty Images

“Estamos ofreciendo a nuestros clientes increíbles ofertas durante la semana del Black Friday y el Cyber ​​Monday en una amplia selección de productos, con grandes descuentos en más de 35 categorías y algunos de nuestros precios más bajos del año hasta ahora en las mejores marcas”, aseguró Doug Herrington, el director ejecutivo de Worldwide Amazon Stores en un informe oficial.

“Nuestro objetivo es igualar o superar los precios de otros minoristas cada día para que los clientes no tengan que dedicar tiempo a comparar precios”, agregó.