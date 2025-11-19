Las escuelas públicas de Estados Unidos enfrentan una caída sin precedentes en la inscripción de estudiantes inmigrantes, un fenómeno impulsado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el miedo creciente a las redadas, que ya dejó a varios distritos sin recursos y con programas en riesgo.

¿Cómo ha afectado a las escuelas públicas norteamericanas?

Un ejemplo emblemático es el del condado de Miami-Dade, donde la llegada de alumnos extranjeros cayó de más de 20.000 estudiantes en años recientes a apenas 2.550 en el último ciclo escolar, según se registra en Infobae.

Este descenso representa una pérdida de casi 70 millones de dólares en financiamiento para el distrito, lo que ha obligado a recortes presupuestales y ajustes importantes.

En otros rincones del país la historia es similar. En Albertville (Alabama), por ejemplo, un distrito con una población estudiantil mayoritariamente hispana no ha registrado nuevos alumnos internacionales tras el endurecimiento del control fronterizo.

Allí, el superintendente Bart Reeves, advierte que podrían eliminarse hasta 12 puestos docentes, una señal de lo tangible que es esta crisis.

Desplome histórico de estudiantes inmigrantes tras el endurecimiento de las políticas migratorias. | Foto: Getty Images

¿Cuáles pueden ser las posibles consecuencias?

Según medios como Infobae, las causas de esta caída no son solo administrativas.

Muchas familias inmigrantes viven con temor constante a las redadas migratorias, lo que ha llevado en algunos distritos a un ausentismo deliberado por parte de estudiantes latinos.

Ese miedo, unido a la desconfianza institucional, ha provocado no solo que las familias eviten matricular a sus hijos, sino también que muchos estudiantes ya inscritos abandonen o reduzcan su asistencia.

En localidades como Chelsea (Massachusetts), donde antes ingresaban alrededor de 600 estudiantes inmigrantes por verano, este año apenas se matricularon 152, según relato de autoridades locales.

En San Diego, en la escuela Perkins K-8, ni un solo alumno extranjero se registró este año, un fenómeno inédito que ha llevado a la soledad y al aislamiento en el aula, advierte su director.

La reducción de la matrícula inmigrante no solo es una tragedia para las familias, sino también un problema estructural para los distritos escolares.

Menos estudiantes implican menos fondos y muchos distritos dependen del número de inscritos para recibir financiamiento público. La crisis obliga a recortes de personal y al cierre de programas fundamentales.

El escenario se vuelve más complejo cuando se considera el contexto migratorio. El endurecimiento de los controles fronterizos y las políticas migratorias más agresivas han sido señalados como factores clave de esta salida o ausencia de estudiantes inmigrantes.

El miedo a operativos de inmigración es real. Muchas familias deciden no matricular a sus hijos o, si ya están inscritos, evitar que asistan regularmente por miedo a una posible separación familiar.

Este clima de tensión genera un efecto dominó: baja matrícula, menos recursos y debilitamiento institucional.

Repercusiones sociales y educativas

Las consecuencias van más allá de lo económico. Cuando la matrícula disminuye, la diversidad cultural en las aulas se reduce. Para muchos alumnos, especialmente aquellos que recién llegan, esto significa aislamiento, menos oportunidades para socializar con otros niños inmigrantes y menos apoyo especializado.