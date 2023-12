¿Se le complica la presidencia a Donald Trump? Así es como el fallo de Colorado afectaría su candidatura

Ratificada tras la Guerra Civil (1861-65), la enmienda tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. La decisión del tribunal deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo del grupo no gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 perpetrado por sus partidarios.