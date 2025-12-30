Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

De acuerdo con la información presentada, en enero del 2026 se harán cambios importantes en deudas de préstamos estudiantiles al interior del territorio estadounidense.

Se estima que cerca de 42,5 millones de personas tienen deudas relacionadas con préstamos estudiantiles federales, de acuerdo con información citada por Newsweek.

Las deudas por este motivo podrían ascender a 1,7 billones de dólares, y en esta nueva etapa se comenzarán a realizar embargos.

En la semana del 7 de enero se hará la notificación de embargo de parte del salario recibido a 1000 personas para empezar a hacer abonos a la deuda contraída.

Se pretende recaudar el dinero. Foto: El País

De acuerdo con lo dicho por el Departamento de Justicia a The Washington Post, cada mes se irán incrementando las notificaciones de este tipo para empezar a recaudar los fondos adeudados.

Los préstamos federales para estudiantes usualmente pasados 270 días entran bajo la categoría de impago, el impago es faltar al cumplimiento de una obligación dentro de un plazo establecido previamente.

Cuando la deuda es categorizada de esa manera, el gobierno puede hacer uso de diferentes mecanismos para el cobro entre ellos el embargo.

Estos embargos se efectúan por hasta el 15% del salario, después del pago de impuestos, hasta que la deuda esté al día.

Para hacer efectivo el embargo de acuerdo a las leyes se tiene que hacer una notificación siquiera 30 días antes de que ocurra, de lo contrario no podrá ser efectivo.

De acuerdo con datos citados por Newsweek, 5 millones de personas no habían realizado algún pago en más de un año y otros 4 millones se encontraban ya con un estado de morosidad considerable, antes de que los cobros se volvieran a realizar en mayo del 2025.

Esta medida puede afectar a millones de personas que se encuentran en mora en este tipo de obligaciones, sin embargo, se insta a aquellos que tienen este tipo de deudas a buscar la manera de poder cumplir con esto para evitar verse afectados por las medidas que tomará el Gobierno de los Estados Unidos.

Se notificará embargo de parte del salario. Foto: Getty Images

Recuerde que usted puede solicitar una audiencia en medio del periodo en que es notificado y de ese modo hacer el pago total de la deuda o negociar alguna forma el pago de esta.

El gobierno de los Estados Unidos, con la implementación de estas medidas, pretende recaudar de alguna manera el dinero que se le adeuda.