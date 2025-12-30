Estados Unidos

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

Se reanudarán embargos de personas que se encuentren en mora con préstamos estudiantiles en estados unidos, esta medida afectará a millones de estadounidenses.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

30 de diciembre de 2025, 6:09 p. m.
Esta medida afectaría a millones de personas en Estados Unidos.
Esta medida afectaría a millones de personas en Estados Unidos. Foto: Getty Images/Image Source

De acuerdo con la información presentada, en enero del 2026 se harán cambios importantes en deudas de préstamos estudiantiles al interior del territorio estadounidense.

Se estima que cerca de 42,5 millones de personas tienen deudas relacionadas con préstamos estudiantiles federales, de acuerdo con información citada por Newsweek.

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Las deudas por este motivo podrían ascender a 1,7 billones de dólares, y en esta nueva etapa se comenzarán a realizar embargos.

En la semana del 7 de enero se hará la notificación de embargo de parte del salario recibido a 1000 personas para empezar a hacer abonos a la deuda contraída.

Deportes

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

Noticias Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

Noticias Estados Unidos

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

Noticias Estados Unidos

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

Noticias Estados Unidos

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Noticias Estados Unidos

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Mundo

Máxima presión contra Maduro: EE. UU. emite nuevas sanciones a personas vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela

El mercado en Colombia empezó al alza este lunes, 15 de diciembre.
Se pretende recaudar el dinero. Foto: El País

De acuerdo con lo dicho por el Departamento de Justicia a The Washington Post, cada mes se irán incrementando las notificaciones de este tipo para empezar a recaudar los fondos adeudados.

Los préstamos federales para estudiantes usualmente pasados 270 días entran bajo la categoría de impago, el impago es faltar al cumplimiento de una obligación dentro de un plazo establecido previamente.

Cuando la deuda es categorizada de esa manera, el gobierno puede hacer uso de diferentes mecanismos para el cobro entre ellos el embargo.

Estos embargos se efectúan por hasta el 15% del salario, después del pago de impuestos, hasta que la deuda esté al día.

Para hacer efectivo el embargo de acuerdo a las leyes se tiene que hacer una notificación siquiera 30 días antes de que ocurra, de lo contrario no podrá ser efectivo.

De acuerdo con datos citados por Newsweek, 5 millones de personas no habían realizado algún pago en más de un año y otros 4 millones se encontraban ya con un estado de morosidad considerable, antes de que los cobros se volvieran a realizar en mayo del 2025.

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

Esta medida puede afectar a millones de personas que se encuentran en mora en este tipo de obligaciones, sin embargo, se insta a aquellos que tienen este tipo de deudas a buscar la manera de poder cumplir con esto para evitar verse afectados por las medidas que tomará el Gobierno de los Estados Unidos.

Estudiante deberá autodeportarse y dejar en espera sus aspiraciones académicas
Se notificará embargo de parte del salario. Foto: Getty Images

Recuerde que usted puede solicitar una audiencia en medio del periodo en que es notificado y de ese modo hacer el pago total de la deuda o negociar alguna forma el pago de esta.

El gobierno de los Estados Unidos, con la implementación de estas medidas, pretende recaudar de alguna manera el dinero que se le adeuda.

Más de Noticias Estados Unidos

Pelea en la NBA

Pelea en la NBA: sancionados los jugadores que se agarraron a golpes durante un partido de baloncesto en Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos autoriza el ingreso legal de jóvenes mexicanos con visa J-1: quiénes aplican y hasta cuándo

x

Se reanudarán embargos: cambios en préstamos estudiantiles afectarán a millones de personas en Estados Unidos

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares

MrBeast irrumpe en plena calle de EE. UU. y reparte miles de dólares en efectivo: el video que desató furor

EE.UU.

Alerta en California: desde el 2026 quedará prohibida esta maniobra clave para camiones en zonas residenciales

La secretaria de Seguridad Nacional impulsa una estrategia visual, tecnológica y diplomática para reforzar la contención migratoria

Aterrador video de la embajada de Estados Unidos en México causa conmoción en las redes sociales: “la frontera está cerrada para todos”

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

x

En peligro celebración de Año Nuevo: lluvias podrían afectar a millones de personas este 31 de diciembre

El Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 150 puntos en varias localidades, un nivel considerado riesgoso para toda la población.

A quedarse en casa: en vísperas de la celebración de Año Nuevo recomiendan permanecer en casa por contaminación en California

Son tres rutas por las cuales se puede aplicar al asilo en Estados Unidos.

Golpe al asilo en EE. UU.: DHS cambia las reglas y frena decisiones desde el 31 de diciembre

Noticias Destacadas