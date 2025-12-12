Tamara Hamby, en Arkansas, fingió el secuestro de su hija para supuestamente enseñarle los peligros que acarrea interactuar con desconocidos.

Según se informa, la hija de 22 años de Tamara Hamby tiene una discapacidad mental, lo que ocasiona que tenga la agudeza mental equivalente a la de una niña de 11 años, según la información presentada por Infobae.

La joven estaba hablando con alguien que tenía un perfil falso. | Foto: Getty Images

En consonancia con lo citado por People, se indica que la joven empezó a entablar comunicaciones en línea con un individuo que se hacía pasar por el cantante Luke Bryan.

La madre junto con el padre adoptivo mostraron preocupación al considerar que quien estaba detrás de ese perfil falso podría ser alguien peligroso para la integridad de la joven.

Según cuenta el padre adoptivo, en varias ocasiones se comunicaron con la policía para que les ayudara en el caso, sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna.

La preocupación de la madre la hizo tomar una drástica decisión, recurrió a dos amigos junto con su asistente para llevar a cabo un “falso secuestro” y de esa manera hacer entender a su hija los peligros que podía estar enfrentando al hablar con desconocidos.

La joven, en medio del falso secuestro planeado por su madre, resultó herida con moretones en las muñecas por la sujeción que le hicieron para amarrarla; de acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por People y Arkansas Democrat Gazette, dos hombres abordarían a la joven para llevarla a un campo, atarla y dejarla allí.

El esposo defiende la decisión tomada por la madre de la chica raptada. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La información presentada por Southwest Times Record indica que las personas implicadas en el secuestro son David Quach, Shannon Jazmin Yvonne Childers y Austria Nico, mismos que también deberán enfrentar cargos ante la justicia.

Jeffrey Hamby, el esposo de Tamara y padre adoptivo de la joven, afirmó: “Mi esposa fue arrestada por intentar hacer lo correcto”.

Tamara fue arrestada inmediatamente tras los hechos y acusada de secuestro y también de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente en primer grado, mismos cargos que de igual manera se les presentaron a los demás implicados, de acuerdo con Infobae.

A los demás implicados también se les presentaron cargos | Foto: Getty Images

Dijo Jeffrey Hamby que esta fue “la forma más segura y controlada de mostrar cómo es el verdadero peligro para protegerla”, acorde a lo citado por Arkansas Democrat Gazette.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene a la joven bajo custodia, y existe la posibilidad de que su madre Tamara Hamby sea condenada a prisión.