Senador demócrata Chuck Schumer critica al Gobierno Trump por falta de garantías sobre operaciones de EE. UU. en Colombia y Cuba

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó este miércoles, 7 de enero, su preocupación por la falta de claridad de la Casa Blanca respecto a futuras operaciones en países como Colombia y Cuba, tras la reciente intervención en Venezuela. Según Schumer, los funcionarios no ofrecieron garantías ni detalles concretos, lo que dejó a los legisladores inquietos sobre la política estadounidense en la región.

Demócratas exigen claridad sobre operaciones militares en América Latina

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, expresó una contundente crítica hacia la actual administración de Donald Trump por la falta de garantías claras sobre la ausencia de planes militares adicionales en la región, incluidos Colombia y Cuba.

Las declaraciones se dieron en el contexto de una sesión informativa a puerta cerrada entre legisladores demócratas y altos funcionarios de la Casa Blanca, tras una operación militar sorpresa en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Schumer calificó la reunión, que duró más de dos horas y media, como insatisfactoria y preocupante por su falta de claridad sobre los pasos futuros del Ejecutivo estadounidense en América Latina.

“Pedí garantías de que no estaban planeando operaciones en otros países, y mencioné algunos de los mencionados por usted, incluyendo Colombia y Cuba, y me quedé muy, muy decepcionado con su respuesta”, dijo el senador a los medios tras la audiencia.

Según la agencia Reuters, la crítica del senador demócrata se produce en medio de crecientes tensiones políticas en Washington sobre la legalidad y la proyección de la política exterior estadounidense.

Legisladores de su propio partido habían afirmado días antes que la administración había proporcionado información engañosa o incompleta sobre las intenciones y el alcance de la intervención en Venezuela, al negar que se buscara un cambio de régimen o que se planeaba una acción militar, y luego ejecutar justamente esa operación sin la aprobación previa del Congreso.

Schumer: I asked for assurances that they were not planning operations in other countries like Colombia and Cuba and I was very disappointed in their answer.

La falta de claridad de la Casa Blanca genera preocupación sobre futuras acciones militares en la región

El contexto de estas declaraciones refleja un debate más amplio sobre el papel internacional de Estados Unidos, especialmente en una región donde muchos gobiernos, incluidos aliados como Colombia, representan socios estratégicos en seguridad y comercio.

La preocupación de Schumer y otros demócratas es que, sin compromisos explícitos, la Casa Blanca pueda estar considerando ampliar operaciones militares o ejercer presiones directas en países soberanos. Esto contravendría tanto normas internacionales como la historia de intervenciones que han tenido consecuencias prolongadas y costosas.

Además de la falta de garantías sobre operaciones futuras, Schumer lamentó que los funcionarios no ofrecieran respuestas concretas sobre el número de tropas, la duración del despliegue o los costos asociados con el operativo en Venezuela, lo que acentuó su frustración con la sesión.

“Intentamos que nos dieran una respuesta concreta, pero no obtuvimos ninguna”, relató Schumer, al subrayar que las preguntas básicas quedaron sin respuesta.