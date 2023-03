Silicon Valley Bank se declara oficialmente en bancarrota: ¿qué quiere decir esta medida?

SVB Financial Group, la matriz del banco originario de California, Silicon Valley Bank, ha presentado en las últimas horas la petición voluntaria para llevar a cabo una reorganización bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras para preservar el valor, en otras palabras, se ha declarado en bancarrota.

Los fondos de SVB Securities y SVB Capital no están incluidos en la solicitud de protección y continúan operando de forma normal a medida que SVB Financial Group continúa explorando alternativas estratégicas para estos valiosos negocios tal y como había anunciado previamente.

De esta manera, la matriz SVB Financial Group ya no está afiliada a Silicon Valley Bank ni al negocio de gestión de patrimonio y banca privada del banco, SVB Private. Según The New York Times, SVB Financial Group como prestamista principal fue incautado por las autoridades regulatorias la semana pasada después de la corrida de depósitos.

Un guardia de seguridad monitorea una fila de personas afuera de una oficina de Silicon Valley Bank el 13 de marzo de 2023 en Santa Clara, California (Foto de JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images vía AFP) - Foto: Getty Images via AFP

El medio estadounidense también confirmó que esta medida pondría a SVB Financial en un proceso judicial, pues subastará unidades que incluyen el administrador de inversiones SVB Capital y la firma de corredora de valores SVB.

La firma estima que dispone aproximadamente de 2.200 millones de dólares de liquidez, mientras que la deuda financiada es de aproximadamente 3.300 millones de dólares en títulos no garantizados y ha explicado que tiene la intención de utilizar el proceso supervisado por los tribunales para evaluar alternativas estratégicas para SVB Capital, SVB Securities y otros activos e inversiones de la empresa.

Como se anunció anteriormente, este proceso está siendo liderado por un comité de reestructuración de cinco miembros designados por la junta directiva de la firma financiera, que está siendo ayudado por Centerview Partners en el proceso de búsqueda de alternativas estratégicas, “que ya está en marcha y ha atraído un interés significativo”.

La cotización del sector bancario estadounidense, que se había desplomado en las últimas sesiones y arrastrado a la intervención este fin de semana de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, registraba fuertes subidas generalizadas tras la apertura de Wall Street, particularmente en el caso del First Republic Bank - Foto: AFP

“El proceso del Capítulo 11 permitirá a SVB Financial Group preservar el valor mientras evalúa alternativas estratégicas para sus preciados negocios y activos, especialmente SVB Capital y SVB Securities”, dijo William Kosturos, director de reestructuración de SVB Financial Group.

Como lo aclara The New York Times, esta declaración de quiebra genera una pelea entre los acreedores de SVB Financial y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, ya que es probable que ambas partes reclamen las ganancias que SVB Financial genera a través de sus otros negocios.

Para los expertos, el panorama que registra el sistema bancario -especialmente en la principal economía del mundo- no es un buen síntoma y más, cuando todavía ronda en el ambiente una posible recesión económica mundial. Sin embargo, casos como el SVB, que ha sido considerada la mayor quiebra bancaria desde la crisis financiera de 2008, hace temer un efecto de contagio, donde lo que ya se está registrando con el banco suizo pareciera dar señales de ello.

Los clientes del banco se muestran preocupados haciendo largas filas para encontrar respuestas y proteger su dinero - Foto: Getty Images

De acuerdo con Eric Dor, director de Estudios Económicos de la escuela de negocios IESEG, lo que se presentó hace 15 años no responde a la coyuntura que se registra en este 2023. “No estamos en la misma situación, es mucho más circunscrito, con un cierto tipo de bancos y una clientela de un determinado sector”, dijo.

En lo relacionado con SVB es calificado como “un caso bastante especial”, por parte de Lionel Melka, asociado en la compañía de inversiones Swann, y cree que la crisis bancaria ya está “contenida” con las medidas de las autoridades estadounidenses para garantizar la totalidad de los depósitos.

Medidas económicas de emergencia en Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) está evaluando imponer reglas más estrictas para los bancos medianos con el objetivo de evitar que se repita otro episodio como el reciente colapso del Silicon Valley Bank (SVB), intervenido por las autoridades financieras.

Según indicó al diario Financial Times, una fuente familiarizada con la situación, el banco central de EE. UU. estaría revisando los requisitos de capital y liquidez que fija para las entidades, especialmente en el caso de aquellas con activos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares y también evaluará las pruebas de estrés que realiza cada año para examinar la capacidad de los prestamistas estadounidenses para hacer frente a escenarios económicos y financieros adversos.

Jerome Powell, presidente de la Fed, se ha encargado de enfrentar la dura crisis bancaria que vive el país desde la Reserva Federal de los Estados Unidos - Foto: afp

Después del colapso del SVB y del Signature Bank, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la solidez del sistema bancario del país, pero expresó la necesidad de reforzar la regulación bancaria, después de las medidas de relajación implementadas por su predecesor, Donald Trump.

“Hay que tratar de que no se repita”, defendió Biden, comprometiéndose a solicitar al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen la regulación del sector para hacer menos probable que pueda suceder otra vez.

En 2018, el Congreso de EE. UU. revocó partes de la Ley Dodd-Frank, en el mayor esfuerzo de desregulación desde la crisis financiera de 2007-08, para eximir a algunos bancos con activos de hasta 250.000 millones de dólares de las medidas de supervisión más estrictas de la Reserva Federal, incluidas las pruebas de estrés. Asimismo, en 2019, la FED también aprobó regulaciones más ligeras para todos los bancos, excepto los más grandes.

*Con información de Europa Press.