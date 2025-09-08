A partir del 29 de noviembre, Wells Fargo comenzará a cobrar 15 dólares al mes a los titulares de cuentas corrientes diarias, una medida que ha tomado por sorpresa a sus clientes.

El banco argumentó que esto responde a la necesidad de mantener la calidad de sus servicios y cubrir gastos operativos, aunque muchos usuarios consideran que el aumento impactará directamente en su presupuesto.

Una nueva tarifa mensual

Este nuevo pago aplica para los clientes que tienen una cuenta Every Checking con Wells Fargo, quienes actualmente tienen un costo por este servicio de 10 dólares al mes.

A partir del 29 de noviembre, los periodos de pago ahora tendrán un incremento de 5 dólares, lo que, sin lugar a dudas, repercutirá en el bolsillo de los clientes del banco.

“Para los períodos de tarifa que comienzan a partir del 29 de noviembre de 2025, la tarifa de servicio mensual en su cuenta Wells Fargo Everyday Checking será de $15”, explicó la institución financiera en su sitio web.

¿Quiénes podrán quedar eximidos de esta nueva regla?

Aunque es una regla que se impondrá a los titulares de las cuentas Wells Fargo Everyday, hay ciertas excepciones que se tienen en cuenta, siempre y cuando se cumplan con los siguientes criterios:

Realizar $500 o más en depósitos directos electrónicos elegibles

Mantener un saldo diario mínimo de $1,500

Ser titular principal de una cuenta y tener entre 17 y 24 años

Tener un depósito directo militar no civil mensual calificado como parte del programa de Banca Militar Mundial de Wells Fargo

Gane $5,000 o más en saldos de depósitos calificados, saldos de inversión o ambos.

Pese a la alternativa descrita, para algunos clientes la medida no es para nada satisfactoria, especialmente para aquellos que mantienen saldos bajos o utilizan la cuenta solo para pagos esenciales.

Expertos en finanzas personales aseguran que este tipo de cargos puede incentivar a los usuarios a buscar alternativas más económicas, como cuentas digitales sin comisiones o bancos en línea que ofrecen servicios similares sin tarifas mensuales.

Mientras tanto, Wells Fargo asegura que continuará ofreciendo opciones de exención de la tarifa para quienes cumplan con las opciones antes descritas.

Los clientes de Wells Fargo tendrán que pagar una nueva tarifa en el mes de noviembre.

Una opción de otoño

Si bien la entidad ha decidido implementar un nuevo cobro, también está incentivando a los clientes con un bono de bienvenida, a través del cual tendrán la oportunidad de recibir hasta 200 dólares en efectivo.

La promoción aplica para quienes soliciten la tarjeta de crédito Wells Fargo Active Cash y cumplan con un gasto mínimo de 500 dólares en los primeros tres meses, tras obtenerla. Una vez alcanzado este requisito, los 200 dólares se reflejarán como crédito en el estado de cuenta del titular.

En comparación con otras ofertas de tarjetas de crédito, cuyo gasto mínimo puede superar los 3.000 dólares, este umbral resulta bastante accesible.