🔴 Temblor en Estados Unidos hoy, 13 de octubre, en vivo: registro del último sismo en el país

El Servicio Geol贸gico de Estados Unidos (USGS) inform贸 que la actividad s铆smica en ese pa铆s no se detiene y, para este viernes (13 de octubre), ya se hab铆an registrado varios temblores en las primeras horas. La mayor铆a de estos suelen tener una magnitud 鈥榣eve鈥, que resulta casi imperceptible para la poblaci贸n.

Temblores en EE. UU. de este jueves

Al estar ubicado en el Anillo de Fuego del Pac铆fico, la actividad s铆smica no es 鈥榠nusual鈥 en Estados Unidos y, como sucede en otros lugares propensos a esos fen贸menos, el foco suele estar en ciertas zonas. Aunque generalmente los se铆smos casi no se sienten, no est谩 de m谩s tomar precauciones, pues es impredecible cu谩ndo ocurrir谩 uno con consecuencias significativas.