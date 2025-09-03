“Tenemos grabaciones de ellos”: Trump asegura tener pruebas irrefutables contra los ocupantes de la lancha atacada cerca de Venezuela

Estados Unidos compartió las imágenes de un ataque a una lancha en las aguas del Caribe donde, según la administración, fallecieron once tripulantes, vinculados con el tráfico de drogas ilícitas hacia territorio norteamericano.

Ante la situación, el gobierno de Venezuela aseguró que las imágenes habían sido creadas por inteligencia artificial, por lo que el presidente Donald Trump confirmó que existen videos de las personas que estaban a bordo de la embarcación y que tiene pruebas irrefutables de que el ataque fue real.

En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

Durante una conferencia de prensa desde su Despacho Oval, el mandatario ofreció detalles sobre las ofensivas cerca del territorio venezolano el pasado martes 2 de septiembre, como parte de unas operaciones para combatir el narcotráfico y grupos criminales como el Cartel de los Soles.

“En la embarcación había una cantidad grandísima de drogas, tenemos grabaciones de ellos hablando, había cantidades grandes de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente y todo el mundo lo entiende completamente, de hecho se ve, se ven las bolsas de droga por todo el barco”, dijo el líder estadounidense a los periodistas.

“Fueron golpeados, obviamente, no lo volverán a hacer y creo que muchas otras personas no lo volverán a hacer, cuando vean este video van a decir, no hagamos esto, tenemos que proteger a nuestro país y vamos a hacerlo”, agregó.

La embarcación resultó en llamas | Foto: X/MarcoRubio

El martes, Trump publicó en sus redes sociales que su país había atacado un barco con once ocupantes, que eran presuntamente miembros del Tren de Aragua.

“Como saben han estado enviando millones de personas a nuestro país, muchos del Tren de Aragua, una de las peores pandillas, algunas de las peores personas del mundo en términos de crimen”, dijo Trump el martes, en referencia al gobierno de Venezuela. “Tuvimos algunos en Washington D. C., nos ocupamos de ellos muy rápidamente, pero ya no están aquí”.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela | Foto: AFP

“Venezuela ha sido muy mala, tanto en drogas y enviando a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país, vaciaron sus cárceles, no lo saben, pero vaciaron sus prisiones en Venezuela y las vaciaron hacia los Estados Unidos y es parte del problema que tenemos. Los estamos sacando, los estamos sacando rápidamente, pero ha causado un tremendo problema”, complementó.