Suscribirse

Mundo

Nicolás Maduro le lanza nueva advertencia en vivo a Donald Trump: “Somos guerreros fieros”

El mandatario volvió a enviar un nuevo mensaje en medio de las especulaciones por un supuesto plan para derrocarlo.

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2025, 11:22 p. m.
El Gobierno de Maduro se expresó a través de un comunicado oficial.
Esto fue lo que dijo Maduro. | Foto: Getty Images

Nicolás Maduro sigue retando a Donald Trump en medio de la expectativa que hay por un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Durante un acto público llevado a cabo este miércoles, 3 de septiembre, el dictador calificó como una “embestida” lo que están haciendo los norteamericanos y, además, dejó claro que no es la primera vez que lo hacen.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Maduro volvió a enviar un nuevo mensaje. | Foto: AFP

“Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie“, señaló.

Maduro fue más allá y apuntó cómo seguirá su país en medio de este hermetismo por un posible plan para derrocarlo, y que creció después de que confirmaran que neutralizaron una lancha que salió de ese país cargada de drogas.

Contexto: Trump vuelve a advertir a Maduro por narcotráfico hacia Estados Unidos: “Tenemos que proteger nuestro país y lo vamos a hacer”

“Y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz“, se le escucha decir durante una transmisión en vivo que realizó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, remarcó que habrá una “unidad nacional” de todo el pueblo venezolano, incluyendo las Fuerzas Militares y policiales, lo que desató el aplauso de los presentes.

El dictador afirmó que él, así como todos sus ciudadanos, son “gente de bien” y que “aman la paz”, pero que también saldrán a defender lo que es de ellos.

“Que lo sepan: somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos y no va a haber vende patria, ni imperio, que pueda tocarla”, zanjó.

Maduro cerro sus palabras diciendo: “No podrá profanar el suelo sagrado que nos dejaron los libertadores”.

Contexto: El vicepresidente Vance explotó contra una periodista que le preguntó: “¿bajo qué autoridad legal estaban trabajando ustedes?”

De esta forma, Maduro no da su brazo a torcer y sigue mostrando sus dientes en medio de las acciones que han desplegado las fuerzas de seguridad estadounidenses, llevando buques de guerra muy cerca del país latinoamericano.

Estas palabras llegan poco después de que el propio Trump le enviara una clara advertencia a Maduro, asegurando que Venezuela se ha convertido en uno de los “peores actores” en todo el mundo.

“Han sido muy malos, tanto en términos de drogas como en enviar algunos de los peores criminales a nuestro país. Eso ha causado un problema tremendo”, manifestó.

Por ahora, el mundo sigue muy de cerca la situación entre los dos países, ya que no se descarta que en los próximos días desde suelo norteamericano se pueda tomar alguna decisión.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Padre de Valeria Afanador toma medida con el colegio tras muerte de su hija: la decisión afecta a los hermanos de la niña

2. Fuerte reacción del presidente Gustavo Petro tras derrota en el Senado: “Mentirosos sucios”

3. Trump sufre tres derrotas judiciales en un solo día: las duras limitaciones que ponen en jaque a su gobierno

4. Traición a Iván Mordisco: se entrega a la justicia segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño

5. Senador petrista, sorprendido consultando ChatGPT en medio de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonald TrumpVenezuelaEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.