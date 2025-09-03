Nicolás Maduro sigue retando a Donald Trump en medio de la expectativa que hay por un posible ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Durante un acto público llevado a cabo este miércoles, 3 de septiembre, el dictador calificó como una “embestida” lo que están haciendo los norteamericanos y, además, dejó claro que no es la primera vez que lo hacen.

Maduro volvió a enviar un nuevo mensaje. | Foto: AFP

“Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie“, señaló.

Maduro fue más allá y apuntó cómo seguirá su país en medio de este hermetismo por un posible plan para derrocarlo, y que creció después de que confirmaran que neutralizaron una lancha que salió de ese país cargada de drogas.

“Y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz“, se le escucha decir durante una transmisión en vivo que realizó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, remarcó que habrá una “unidad nacional” de todo el pueblo venezolano, incluyendo las Fuerzas Militares y policiales, lo que desató el aplauso de los presentes.

El dictador afirmó que él, así como todos sus ciudadanos, son “gente de bien” y que “aman la paz”, pero que también saldrán a defender lo que es de ellos.

En un mensaje de esperanza, Maduro reafirma que Venezuela sigue de pie, con serenidad y fe en la victoria. La unión nacional es clave para enfrentar las embestidas del imperialismo. 💪🌍 pic.twitter.com/gRhdeLSmYK — Wimex Aricaguán (@WimexD) September 3, 2025

“Que lo sepan: somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos y no va a haber vende patria, ni imperio, que pueda tocarla”, zanjó.

Maduro cerro sus palabras diciendo: “No podrá profanar el suelo sagrado que nos dejaron los libertadores”.

De esta forma, Maduro no da su brazo a torcer y sigue mostrando sus dientes en medio de las acciones que han desplegado las fuerzas de seguridad estadounidenses, llevando buques de guerra muy cerca del país latinoamericano.

Estas palabras llegan poco después de que el propio Trump le enviara una clara advertencia a Maduro, asegurando que Venezuela se ha convertido en uno de los “peores actores” en todo el mundo.

“Han sido muy malos, tanto en términos de drogas como en enviar algunos de los peores criminales a nuestro país. Eso ha causado un problema tremendo”, manifestó.