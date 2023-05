Tiroteo en Pompano Beach, Florida, deja un muerto

Un tiroteo resultó mortal este viernes 12 de mayo, en horas de la mañana, en el noroeste del condado de Broward, según los agentes en el lugar.

Esta vez una mujer dijo que la víctima era Andrew Ford, su primo de 32 años, pero los agentes aún tenían que confirmar públicamente la identidad de la víctima del tiroteo en Pompano Beach, al norte de West Atlantic Boulevard.

Sean Bradshaw estaba entre los vecinos que dijeron conocer a Ford. “Era una muy buena persona, una persona muy humilde”, dijo Bradshaw.

El vecino de Ford, William Butler, dijo que escuchó alrededor de 10 disparos. Dijo que espera que los detectives atrapen al asesino. “Esperé hasta que llegó la policía”, dijo Butler. “Entonces, salí. Caminé hacia allí y estaban haciendo compresiones en el pecho de Andrew”.

“Esperé hasta que llegó la policía”, dijo Butler. “Entonces, salí. Caminé hacia allí y estaban haciendo compresiones en el pecho de Andrew”. - Foto: Getty Images / Tetra Images

El personal de Bomberos de Pompano Beach y los policías locales respondieron alrededor de las 3 a. m., a lo largo de Northwest Sixth Street, entre 23 Terrace y South Powerline Road. El personal de bomberos llevó a la víctima a un hospital donde el personal lo declaró muerto, según los agentes.

Más tarde en la mañana, los detectives de homicidios continuaron con su investigación.

El personal de bomberos llevó a la víctima a un hospital donde el personal lo declaró muerto, - Foto: Getty Images

Otro tiroteo en Broward dejó víctimas con edades entre 11 y 41 años

Los detectives del Departamento de Policía de Fort Lauderdale también estaban investigando un tiroteo que mató a Terri McKenzie, de 21 años, y Vernaldo Donner, de 23, el martes 9 de mayo, por la mañana.

De hecho, los detectives respondieron recientemente a tres tiroteos en tres días en Lauderdale Lakes. Uno de esos tiroteos en un Walmart mató a Thierry Bastien, de 41 años, un padre que estaba de compras cuando intervino durante un violento conflicto entre dos empleados de la tienda, uno de los cuales lo mató a tiros.

También a principios de este mes, Syed Nabigh, de 11 años, un estudiante de quinto grado que estaba comprando helado con su hermano mayor, murió durante un tiroteo en un 7-Eleven, en Dania Beach. Los detectives informaron que el tirador, Darren Rosenthal, de 29 años, también hirió a un hombre y luego se suicidó.

Mientras la investigación sigue su curso, los detectives le piden a cualquier persona con información sobre los casos que llame a Crime Stoppers del condado de Miami-Dade al 305-471-8477.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia, propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

El jefe de la Policía también indicó que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años. - Foto: Getty Images

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también indicó que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.