Tormenta histórica azotará a Estados Unidos en el fin de semana y más de 150 millones de personas están bajo amenaza

Millones de estadounidenses se preparan para una tormenta que podría convertirse en una de las más intensas del año.

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 7:43 p. m.
Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.
Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Después de afectar a California con fuertes nevadas y lluvias, una tormenta amenaza con abrirse paso por todo el territorio norteamericano.

Los impactos del clima se podrán sentir desde este fin de semana y hasta la próxima semana, de acuerdo a lo que han informado las autoridades meteorológicas.

Contexto: Estas medidas de seguridad podrían salvar su vida ante la temporada de huracanes y tormentas que ya empezó en el Caribe y Florida

¿Cómo se presentará la amenaza de tormenta?

Se espera que la posible tormenta traiga consigo un clima severo a una gran parte de Estados Unidos, desde Texas hasta Ohio, durante este fin de semana.

Esto implica la presencia de tormentas eléctricas severas en el sistema, lo que podría traer posibles tornados y granizo gigante.

Hasta la tarde del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional, NWS, no había emitido alertas formales por tormentas.

Sin embargo, existen varias perspectivas acerca de la presencia de clima severo.

Además, en diferentes estados, se advirtió sobre el potencial de las próximas tormentas y las posibles condiciones peligrosas que se producirían.

Los estados que enfrenta la amenaza de fuertes tormentas hacia el sábado en la tarde incluyen el noreste de Texas, el norte de Luisiana, el este de Oklahoma, Arkansas, el sur de Missouri y el suroeste de Illinois, según el mapa de FOX Weather.

El domingo, el área que deberá estar más alerta será en la que se encuentran los estados de Alabama, Georgia, Tennessee y Carolina del Sur.

Los impactos del clima se podrán sentir desde este fin de semana y hasta la próxima semana
Los impactos del clima se podrán sentir desde este fin de semana y hasta la próxima semana

¿Qué precauciones debe tomar la población?

La Oficina del NWS en Hastings, Nebraska, ha hablado sobre una perspectiva de clima peligroso: “Es posible que esta tarde haya vientos del sur con ráfagas de hasta 40 mph. Las tormentas eléctricas son posibles principalmente al oeste de la autopista 183 durante las horas diurnas de hoy. Es posible que haya tormentas eléctricas dispersas en toda el área esta noche”.

Por su parte, NWS Goodland, Kansas, habla de una perspectiva climática peligrosa durante la que se desarrollarán lluvias y tormentas eléctricas, principalmente al noreste de Kansas y al sureste de Nebraska.

Para prevenir accidentes frente a la presencia de este sistema de tormentas, se ha instado a la población en general a monitorear los pronósticos locales para poder seguir las indicaciones dadas por los expertos meteorólogos de la agencia NWS.

Además, se recomienda que las personas preparen un kit de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos y un botiquín, cargar el celular e identificar un refugio seguro, de preferencia, una habitación sin ventanas.

Contexto: Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

Por último, es necesario que permanezca bajo techo durante las tormentas y en lo posible, no salga ni conduzca hasta que las condiciones del clima sean mucho más favorables.

Estados Unidos

