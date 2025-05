Tragedia en Miami: mujer muere atropellada y conductor es arrestado tras huir del lugar

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, los oficiales llegaron rápidamente tras recibir una llamada de emergencia. Al arribar, encontraron a la víctima tendida en el pavimento. Aunque los equipos de rescate intentaron brindarle atención médica, la mujer fue declarada muerta en el lugar apenas minutos después, a las 1:21 a. m. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado su identidad, mientras se notifica a sus familiares más cercanos.

Lo que más ha conmocionado a la comunidad es que el conductor responsable del atropello no se detuvo. Según las primeras versiones, el vehículo implicado aceleró tras el impacto y se perdió entre las calles oscuras de la zona. No obstante, gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona y a información suministrada por testigos, el conductor fue ubicado y arrestado horas más tarde. Aunque no se ha revelado su nombre, enfrentará cargos por homicidio vehicular y por abandonar la escena del accidente, una acción penalizada con severidad bajo las leyes de Florida.