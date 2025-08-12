Suscribirse

Trump Burger: el restaurante pro Trump cuyo dueño podría ser deportado

El propietario de la cadena de comida texana dedicada al presidente Trump enfrenta un proceso de deportación que podría obligarlo a salir de Estados Unidos

Redacción Mundo
12 de agosto de 2025, 2:57 p. m.
El propietario del restaurante trumpista de origen libanés enfrenta posible deportación
El propietario del restaurante trumpista de origen libanés enfrenta una posible deportación. | Foto: Composición Semana/ Getty/ Instagram @roland_beainy

Trump Burger, más que un restaurante, es una muestra del fervor político de su dueño por las acciones y pensamientos liderados por el presidente de los Estados Unidos.

Irónicamente, uno de sus dueños, Roland Beainy, un libanés de 28 años, se encuentra a punto de ser deportado, gracias a las políticas de su ídolo.

Contexto: Trump rompe su discurso y reconoce que los migrantes sostienen sector clave de Estados Unidos

El caso de Roland Beainy

El libanés, quien se describe como un magnate culinario, entró a Estados Unidos en 2019 como un visitante no inmigrante y debía abandonar el país antes de febrero de 2024.

Al hacer caso omiso a esta norma, fue arrestado en mayo pasado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Un mes después, un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza, mientras se lleva a cabo el proceso de deportación.

Falsas afirmaciones aseguraban que Beany contaba con algún tipo de beneficio que impedía su arresto, sin embargo, el mismo ICE señaló que la institución está comprometida a restaurar la integridad del sistema migratorio de la nación, responsabilizando a todas las personas que entren ilegalmente al país.

Por lo anterior, aunque el restaurante tenga las creencias políticas afines a las del Presidente, sus dueños deben responder por su condición legal frente a las autoridades.

Se dice que el empresario libanés había solicitado la residencia luego de haberse casado con una ciudadana estadounidense, pero el DHS negó que hubiera pruebas de ese supuesto matrimonio.

“Esta persona no tiene tarjeta de residencia permanente, tiene antecedentes de matrimonios ilegales y está acusada de agresión”, manifestó el DHS.

Por su parte, Beainy compartió varias noticias sobre su posible deportación en sus historias de Instagram, con mensajes como “lo vas a superar” o “la fuerza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse más rápido cada vez que lo haces”.

En declaraciones a The Houston Chronicle, Beainey rechazó las acusaciones en su contra.

La historia detrás de Trump Burger

Trump Burger no es solo un lugar para comer, es toda una experiencia ideológica.

Los clientes son recibidos con un mural gigante de Trump, el menú incluye platos como Barron Burgers, Kamala Burgur o Melania Crispy Chicken.

Todo está organizado como un homenaje al presidente Trump, sin embargo, uno de sus dueños enfrenta problemas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por irregularidades en su estatus migratorio.

Beainey abrió su primer Trump Burger en la localidad de Bellville, una pequeña ciudad al oeste de Houston, en 2020, y luego se expandió en otras zonas de texas, incluyendo Houston.

Así, pese a su fervor, las políticas de la actual administración Trump no le han servido para evitar estar en el blanco de una posible deportación.

Contexto: ¿Deportación o ‘green card’? Cubanos en Florida enfrentan al Gobierno con demanda por derechos migratorios

Además, vale la pena aclarar que la Organización Trump nunca ha dado su aprobación para que el libanés utilice su apellido con fines comerciales, de acuerdo a lo que se registra en el medio El País.

